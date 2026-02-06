Macron chce obnovit dialog s Putinem. Ubohé, směje se Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil francouzské snahy o obnovení dialogu mezi Emmanuelem Macronem a Vladimirem Putinem za „ubohé“.
Stalo se tak krátce poté, co Macronův hlavní diplomatický poradce Emmanuel Bonne navštívil Moskvu za účelem přípravy půdy pro budoucí hovory obou prezidentů. Podle Lavrova není seriózní o telefonátech pouze mluvit v médiích, a dodal, že pokud Macron skutečně chce vážnou konverzaci, má prostě zavolat, protože Putin telefon vždy zvedne.
Návštěva Emmanuela Bonneho v ruské metropoli, kterou potvrdily diplomatické zdroje, proběhla v úterý. Bonne se zde setkal s Jurijem Ušakovem, klíčovým poradcem Putina a členem ruské delegace při mírových rozhovorech s Ukrajinou, které aktuálně zprostředkovávají Spojené státy. Francouzští představitelé odmítli cestu oficiálně potvrdit i vyvrátit, podobně se zachoval i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který mlčení označil za projev solidarity s francouzskou stranou.
Prezident Macron v úterý připustil, že probíhají „technické rozhovory“ s cílem znovu navázat kontakt s Kremlem. Jeho úřad zdůraznil, že tyto aktivity jsou prováděny transparentně a po konzultacích s ukrajinským prezidentem Zelenským i hlavními evropskými partnery. Macron dlouhodobě prosazuje názor, že Evropané musí s Moskvou vést vlastní přímý dialog, zatímco se konflikt blíží ke svému pátému roku.
Podle analytiků Lavrovova reakce naznačuje, že Kreml je sice otevřený Macronovým snahám, ale zároveň zůstává hluboce skeptický k tomu, co může Evropa v rámci vyjednávání nabídnout. Tato skepse zaznívá v době, kdy diskuse mezi Ruskem, Ukrajinou a USA sice pokračují, ale k hmatatelnému výsledku zatím nevedou. Lavrov ve svém vyjádření pro státní televizi RT zopakoval, že ruský prezident je připraven vyslechnout jakékoli vážně míněné návrhy.
První nástin toho, jaké bude počasí v příštím týdnu, nabídli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Očekávají v jeho průběhu další oteplení, denní maxima vystoupají poměrně vysoko nad nulu.
Zdroj: Jan Hrabě