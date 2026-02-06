Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na generála Vladimira Aleksejeva, k němuž došlo v Moskvě. Podle Lavrova tento útok jasně ukazuje, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snaží zhatit mírový proces, který se slibně vyvíjel po jednáních v Abú Zabí začátkem tohoto týdne. Toto tvrzení Kremlu, pro které nebyly předloženy žádné důkazy, zapadá do dlouhodobého narativu ruského vedení.
Ruský deník Kommersant mezitím zveřejnil první podrobnosti o průběhu samotného útoku. Útočník se podle listu maskoval jako kurýr a na generála Aleksejeva zaútočil přímo na schodišti jeho bytového domu.
První dvě střely zasáhly generála do nohy a paže, přesto se Aleksejev pokusil útočníkovi zbraň vytrhnout. Během následného zápasu byl postřelen potřetí, tentokrát do hrudníku, načež pachatel z místa činu uprchl.
Analytici a ruští vojenští blogeři vnímají incident jako další kritické selhání ruských bezpečnostních služeb při ochraně klíčových vojenských představitelů v hloubi vlastního území.
Kritika se snáší především na nedostatečná bezpečnostní opatření, která umožnila ozbrojenému střelci nepozorovaně vniknout do hlídaného obytného objektu. Nejde přitom o ojedinělý případ, podobné selhání vyšetřovaly úřady již v prosinci 2024 po smrti generála Igora Kirillova.
K nynější situaci se vyjádřil i Kreml s tím, že na případu intenzivně pracují speciální služby. O všech nových zjištěních a postupu vyšetřování je pravidelně informován ruský prezident Vladimir Putin.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil konání výměny zajatců, o které dříve informoval zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. V příspěvku na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že se domů vrací 157 Ukrajinců. Mezi osvobozenými jsou vojáci ozbrojených sil, příslušníci národní gardy i státní pohraniční služby, a to v hodnostech od vojáků přes seržanty až po důstojníky.
Zdroj: Libor Novák