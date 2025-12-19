Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí

19. prosince 2025 10:12

Ilustrační foto Foto: Archiv zadavatele

V pondělí ráno přijdete do práce a všechna vaše data jsou zašifrovaná. Na obrazovce jen zpráva: „Zaplaťte, nebo o všechno přijdete.“ Pro mnohé to zní jako noční můra, ale pro stále více českých firem je to realita. Kybernetické útoky dnes ohrožují malé a střední podniky více než kdykoli dříve.

Proč tradiční antivirový software už nestačí

Antivirový program je jako zámek na dveřích – je nezbytný, ale sám o sobě nezastaví útočníka, který si najde jinou cestu. Běžná řešení pracují hlavně se signaturami známých hrozeb, zatímco moderní útoky využívají i paměť, síťový provoz a zneužití přihlašovacích údajů.

Útočníci proto míří na malé a střední podniky, které nemají robustní zabezpečení, ale zároveň si často rychle spočítají, že zaplatit výkupné je levnější než dlouhá odstávka firmy. Majitel menší firmy tak snadno sáhne po kryptopeněžence – a hackeři s tím počítají.

Kromě ransomwaru firmy čelí phishingu i tzv. zero-day zranitelnostem. Podle zprávy IBM Cost of a Data Breach 2024 stojí průměrný únik dat miliony dolarů a incidenty odhalené až po mnoha měsících jsou výrazně dražší. Chcete-li firmu opravdu chránit, potřebujete pokročilejší řešení – například systém EDR doplněný o nástroje umělé inteligence.

EDR a umělá inteligence: nový standard ochrany

Představte si firmu jako digitální pevnost. Antivirový program hlídá bránu, ale EDR (Endpoint Detection and Response) sleduje, co se děje uvnitř. Neporovnává jen soubory se seznamem virů, ale nepřetržitě monitoruje chování koncových zařízení.

Proč se Word snaží spustit příkazový řádek a šifrovat soubory? Proč se účetní software připojuje k neznámému serveru? Proč počítač recepční žádá o přístup k heslům správce? To všechno jsou signály, které EDR rozpozná a umí na ně automaticky reagovat.

Řešení typu Magenta EDR od TBusiness, dokážou izolovat napadené zařízení od sítě, zastavit podezřelé procesy a poskytnout detailní záznam útoku. Díky tomu může incident skončit „jen“ drobným problémem, ne katastrofou pro celou firmu.

Firemní digitalizace a víceúrovňová ochrana

Kybernetická bezpečnost už není jen úkolem IT oddělení, ale strategickou nutností. Rychlá firemní digitalizace přináší efektivitu i nové slabiny. Každé připojené zařízení, vzdálený přístup či cloudová služba mohou být vstupním bodem útočníka.

Moderní ochrana proto stojí na více pilířích: kombinaci EDR a AI, školení zaměstnanců, pravidelných aktualizacích a zálohování dat i bezpečnostních auditech. Základní antivirový software je nutný, ale nestačí. Firmy, které tuto realitu přijmou, získají lepší ochranu před dnešními útoky, klid na rozvoj podnikání a důvěru zákazníků, že jejich data jsou v bezpečí.

Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

IT sektor i v roce 2025 potvrzuje, že patří k nejdynamičtějším odvětvím ekonomiky. Firmy napříč obory bojují o zkušené vývojáře, datové analytiky i specialisty na umělou inteligenci – a to se odráží na jejich odměňování. Přinášíme vám aktuální přehled platů v IT a vysvětlíme, proč je technické vzdělání stále jednou z nejlepších investic do budoucnosti.
Ilustrační foto

Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry

Online reklama výrazně zdražuje a malé firmy stojí před otázkou, jak zůstat vidět, aniž by jejich marketingový rozpočet praskal ve švech. Stále častěji proto zvažují návrat k tradičním a finančně stabilním formám propagace, mezi které patří i tisk plakátů. Ten nabízí lokální dosah, jednorázové náklady a dlouhodobou viditelnost – vlastnosti, které jsou v současné ekonomické situaci stále cennější.

Více souvisejících

Další zprávy