Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně

23. prosince 2025 19:20

Silvestr má svoje tempo. Všichni se scházejí, povídají si, smějí se a nikdo nechce stát v kuchyni déle, než je nezbytné. Přitom ale potřebujete jídla, která chutnají, rychle mizí ze stolu a zvládne je připravit i člověk, který už myslí spíš na půlnoční přípitek než na vaření. Ideální jsou jednoduché recepty, které vypadají atraktivně, nezaberou mnoho času a zasytí celou partu.

Palačinky zmizí dřív, než stihnete otočit další várku

Ať je to klasická verze nebo nějaký stylový twist, palačinky jsou na každé party totální sázka na jistotu. Stačí základní těsto, trocha ovoce, čokoláda nebo krém a máte dezert i rychlou svačinu v jednom. Kdo chce být kreativní, může udělat malé palačinkové rolky, které se snadno berou do ruky a vypadají efektně na stole.

Pokud chcete něco silvestrovsky speciálního, skvěle funguje i varianta receptu na palačinky inspirovaná francouzskými pomerančovými crêpes. Jemná citrusová chuť udělá rozhodně dojem. Zároveň však jde o jednoduchý recept, který připravíte během několika minut.

Bruschetta funguje jako úplně jednoduchý předkrm

Bruschetta je ideálním jednoduchým předkrmem. Stačí čerstvé pečivo, rajčata, olivový olej, česnek a pár bylinek. Je rychlá, voňavá a skvěle zapadá do party režimu. Dá se jíst rukama, nevyžaduje žádné dlouhé přípravy a chutná skoro každému. A když ji doplníte mozzarellou nebo pestem, máte během minuty variantu, která působí jako z restaurace.

Vajíčková pomazánka pro nečekanou návštěvu

Pomazánky jsou typické silvestrovské jídlo, protože vyžadují minimum práce a zvládnete je připravit i během toho, co se doma střídají návštěvy. Vajíčková pomazánka s cottage sýrem je lehčí, svěží a dá se namazat na chléb, bagety nebo malé jednohubky. Navíc je to jídlo, které zvládne i úplný kuchařský začátečník.

Pečené mini řízečky pro všechny, kdo chtějí něco na zub

Mini řízečky jsou evergreen každé silvestrovské oslavy. Dají se jíst rovnou z tácu, rychle mizí a chutnají dětem i dospělým. Pokud nechcete stát dlouho u plotny, zkuste je udělat v troubě. Jsou hotové všechny najednou, nepromastí kuchyň a pořád chutnají skvěle. Můžete použít kuřecí, krůtí nebo vepřové maso, podle toho, co máte doma. Když je nakrájíte na malé kousky, vznikne perfektní party jídlo, které zasytí a zároveň se nestane hlavním projektem večera.

Těstovinový salát vydrží klidně celou noc

Silvestrovské oslavy vyžadují jídla, která nemusí být horká. A těstovinový salát je přesně ten typ pokrmu, který se dá připravit dopředu, odložit do lednice a během večera jen nosit na stůl. Můžete ho udělat s lehkou zálivkou, zeleninou, šunkou nebo sýrem. Hodí se k teplým jídlům, pečivu i jako samostatné občerstvení. A hlavně se nezkazí a neztratí chuť, když ho dáte na stůl ve chvíli, kdy se zábava rozjede.

Když vybíráte jídlo na party, jde hlavně o jednoduchost a rychlost. Stačí pár základních receptů, které zvládnete připravit bez stresu a zbytečné námahy.

16. prosince 2025 16:23

Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí

V pondělí ráno přijdete do práce a všechna vaše data jsou zašifrovaná. Na obrazovce jen zpráva: „Zaplaťte, nebo o všechno přijdete." Pro mnohé to zní jako noční můra, ale pro stále více českých firem je to realita. Kybernetické útoky dnes ohrožují malé a střední podniky více než kdykoli dříve.
Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

IT sektor i v roce 2025 potvrzuje, že patří k nejdynamičtějším odvětvím ekonomiky. Firmy napříč obory bojují o zkušené vývojáře, datové analytiky i specialisty na umělou inteligenci – a to se odráží na jejich odměňování. Přinášíme vám aktuální přehled platů v IT a vysvětlíme, proč je technické vzdělání stále jednou z nejlepších investic do budoucnosti.

