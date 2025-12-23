Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně

Silvestr má svoje tempo. Všichni se scházejí, povídají si, smějí se a nikdo nechce stát v kuchyni déle, než je nezbytné. Přitom ale potřebujete jídla, která chutnají, rychle mizí ze stolu a zvládne je připravit i člověk, který už myslí spíš na půlnoční přípitek než na vaření. Ideální jsou jednoduché recepty, které vypadají atraktivně, nezaberou mnoho času a zasytí celou partu.
Palačinky zmizí dřív, než stihnete otočit další várku
Ať je to klasická verze nebo nějaký stylový twist, palačinky jsou na každé party totální sázka na jistotu. Stačí základní těsto, trocha ovoce, čokoláda nebo krém a máte dezert i rychlou svačinu v jednom. Kdo chce být kreativní, může udělat malé palačinkové rolky, které se snadno berou do ruky a vypadají efektně na stole.
Pokud chcete něco silvestrovsky speciálního, skvěle funguje i varianta receptu na palačinky inspirovaná francouzskými pomerančovými crêpes. Jemná citrusová chuť udělá rozhodně dojem. Zároveň však jde o jednoduchý recept, který připravíte během několika minut.
Bruschetta funguje jako úplně jednoduchý předkrm
Bruschetta je ideálním jednoduchým předkrmem. Stačí čerstvé pečivo, rajčata, olivový olej, česnek a pár bylinek. Je rychlá, voňavá a skvěle zapadá do party režimu. Dá se jíst rukama, nevyžaduje žádné dlouhé přípravy a chutná skoro každému. A když ji doplníte mozzarellou nebo pestem, máte během minuty variantu, která působí jako z restaurace.
Vajíčková pomazánka pro nečekanou návštěvu
Pomazánky jsou typické silvestrovské jídlo, protože vyžadují minimum práce a zvládnete je připravit i během toho, co se doma střídají návštěvy. Vajíčková pomazánka s cottage sýrem je lehčí, svěží a dá se namazat na chléb, bagety nebo malé jednohubky. Navíc je to jídlo, které zvládne i úplný kuchařský začátečník.
Pečené mini řízečky pro všechny, kdo chtějí něco na zub
Mini řízečky jsou evergreen každé silvestrovské oslavy. Dají se jíst rovnou z tácu, rychle mizí a chutnají dětem i dospělým. Pokud nechcete stát dlouho u plotny, zkuste je udělat v troubě. Jsou hotové všechny najednou, nepromastí kuchyň a pořád chutnají skvěle. Můžete použít kuřecí, krůtí nebo vepřové maso, podle toho, co máte doma. Když je nakrájíte na malé kousky, vznikne perfektní party jídlo, které zasytí a zároveň se nestane hlavním projektem večera.
Těstovinový salát vydrží klidně celou noc
Silvestrovské oslavy vyžadují jídla, která nemusí být horká. A těstovinový salát je přesně ten typ pokrmu, který se dá připravit dopředu, odložit do lednice a během večera jen nosit na stůl. Můžete ho udělat s lehkou zálivkou, zeleninou, šunkou nebo sýrem. Hodí se k teplým jídlům, pečivu i jako samostatné občerstvení. A hlavně se nezkazí a neztratí chuť, když ho dáte na stůl ve chvíli, kdy se zábava rozjede.
Když vybíráte jídlo na party, jde hlavně o jednoduchost a rychlost. Stačí pár základních receptů, které zvládnete připravit bez stresu a zbytečné námahy.
16. prosince 2025 16:23
Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI
Související
Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí
Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
před 2 hodinami
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
před 2 hodinami
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
před 2 hodinami
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
před 3 hodinami
Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA
před 4 hodinami
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
před 5 hodinami
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
před 7 hodinami
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
před 8 hodinami
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
před 8 hodinami
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
před 9 hodinami
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
před 11 hodinami
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
před 12 hodinami
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
před 13 hodinami
Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě
před 14 hodinami
Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled
včera
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
včera
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
včera
Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky
Aktualizováno včera
Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat
včera
Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci
Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění.
Zdroj: Lucie Podzimková