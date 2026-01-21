Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem

Komerční článek - Jde o reklamní sdělení. EuroZprávy.cz nejsou jeho autorem a neovlivňují jeho obsah.

21. ledna 2026 14:21

HT dveře
Foto: HT Dveře

Stoupající nároky na bezpečnost, energetickou úsporu i vzhled bydlení mění způsoby, jakými Češi rekonstruují nebo staví své domovy. Výrazně se to projevuje i u tak zdánlivě samozřejmé části domu, jakou jsou vchodové dveře. Už dávno neplatí, že mají pouze chránit vstup – stále více lidí si uvědomuje, že kvalitní vchodové dveře do rodinného domu ovlivňují i komfort, spotřebu energií, a dokonce i tržní hodnotu nemovitosti.

První dojem rozhoduje. A bezpečnost taky

„Vchodové dveře jsou to první, co návštěvník u domu uvidí. A také to první, co se zloděj pokusí překonat,“ upozorňuje bezpečnostní specialista. Není divu, že se stále více lidí při výběru zaměřuje nejen na vzhled, ale také na technické parametry – zejména odolnost proti vloupání, zvukovou a tepelnou izolaci nebo protipožární vlastnosti.

Velký zájem je dnes o vchodové bezpečnostní dveře do domu, které nabízejí kombinaci odolnosti a elegantního designu. Tyto dveře bývají vyztužené ocelovým rámem, mají vícebodové zamykání a bezpečnostní kování. Důležitá je i certifikace dle bezpečnostních tříd – u rodinných domů se obvykle doporučuje minimálně třída RC3.

 Od klasických po moderní varianty: Zlatý dub i minimalistická bílá

Jedním z důvodů rostoucí poptávky po kvalitních dveřích je i pestrá nabídka různých dekorů. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější provedení patří například vchodové dveře do domu zlatý dub, které věrně imitují přírodní dřevo a perfektně ladí s tradiční architekturou českých domů. Oblíbené jsou ale i moderní bílé vchodové dveře do domu, které se skvěle hodí k minimalistickým fasádám a současnému stavebnímu stylu.

V nabídce nechybí ani praktické varianty pro menší vstupy – například vchodové dveře do domu 80 cm, které najdeme především u starších rodinných domů. Kvalitní české firmy dnes nabízí řešení i pro tyto případy, bez nutnosti složitých stavebních úprav.

 Čeští dodavatelé vs. anonymní e-shopy

Mnoho lidí při výběru dveří zvažuje, zda sáhnout po levnějším výrobku z anonymního e-shopu, nebo zvolit ověřené vchodové dveře do domu od českého dodavatele. Právě druhá možnost je podle odborníků bezpečnější volbou – nejen kvůli kvalitě materiálů a zpracování, ale také kvůli zárukám, záručnímu i pozáručnímu servisu a odborné montáži.

Například společnost HT dveře, která působí na trhu více než 30 let, nabízí široký výběr vchodových dveří do rodinných domů, které splňují náročné požadavky na bezpečnost, izolaci i estetiku. Zákazníci si mohou vybírat z desítek dekorů a provedení, dveře lze navíc upravit na míru konkrétním stavebním podmínkám.

Vchodové dveře do domu od českého dodavatele tak představují řešení, které spojuje spolehlivost, bezpečnost a dlouhou životnost.

HT dveře HT dveře Foto: HT Dveře

Co by měly kvalitní vchodové dveře umět?

Výběr vchodových dveří není radno podceňovat. Při jejich výběru se vyplatí zaměřit na několik klíčových parametrů:

  • Bezpečnostní třída – doporučuje se minimálně RC3 pro rodinné domy.
  • Tepelná izolace – hodnota Ud do 1,2 W/m²K je dnes standardem.
  • Zvuková izolace – tlumení hluku je důležité zejména u domů blízko silnic.
  • Materiál a vzhled – dveře by měly ladit s fasádou, zároveň být odolné vůči povětrnostním vlivům.
  • Rozměry – například u starších staveb bývají běžné vchodové dveře do domu 80 cm, moderní novostavby často volí širší varianty.

Kvalitní vchodové dveře do rodinných domů dnes už nejsou jen otázkou designu. Jde o komplexní prvek, který zásadně ovlivňuje bezpečnost, energetickou náročnost a celkový komfort bydlení. A právě proto se vyplatí vybrat dveře, které mají nejen krásný vzhled, ale především certifikovanou kvalitu, profesionální montáž a technické parametry odpovídající současným normám.

