Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu

16. ledna 2026 15:26

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Saknarin / Adobestock.com

Platby za plyn a elektřinu patří mezi nejčastější pravidelné výdaje domácností i firem. Mnoho odběratelů však platí zálohy jen orientačně, což může vést k nepříjemným překvapením při ročním vyúčtování. Jak správně nastavit zálohy na energie, jak je sledovat a upravovat podle reálné spotřeby?

Od 1. ledna 2026 by mělo dojít ke snížení tzv. regulované složky ceny elektřiny. Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil, že stát převezme plné financování podpory obnovitelných zdrojů energie (POZE), která dosud byla částečně zahrnuta v cenách pro koncové odběratele. Pro domácnosti to znamená nižší celkové náklady na elektřinu a v mnoha případech i pokles měsíčních záloh. Konkrétní úspora se ale bude lišit podle distribuční sazby, spotřeby a regionu, proto se vyplatí zkontrolovat nové nastavení plateb přímo u svého dodavatele. 

Abyste zálohy nastavili co nejpřesněji, vycházejte z ročního vyúčtování

Pravidelné zálohy jsou měsíční částky, které platíte dodavateli plynu či elektřiny. Nejde o platbu za konkrétní měsíc, ale pouze o odhad roční spotřeby rozpočítaný do 12 plateb. V nejlepším případě se vám zálohy podaří nastavit co nejpřesněji, pokud budete vycházet z ročního vyúčtování za předchozí období. Pokud se výše záloh výrazně rozchází se skutečnou spotřebou, obdržíte od dodavatele energií buď přeplatek, nebo nedoplatek.

Tip: Přečtěte si víc o průměrné spotřebě plynu ve článku od ČEZ Akademie.

Platbu záloh na energie můžete změnit i několikrát ročně

Výši záloh můžete změnit kdykoli během roku a to vždy, když se změní výše vaší spotřeby. To může nastat například pokud pořídíte do domácnosti úspornější spotřebiče nebo dojde k zateplení domu, ve kterém bydlíte. Pokud ale začnete například více pracovat z domova nebo se zvýší cena plynu a elektřiny, změníte distribuční sazbu nebo třeba počet členů domácnosti, vyplatí se vám zálohy zvýšit. Pravidelně si proto roční vyúčtování porovnávejte se zálohami a minimálně 1–2× ročně je nastavujte znovu.

Úprava záloh je možná několika způsoby:

  • Online v zákaznickém účtu – sekce „změna záloh“ nebo „úprava plateb“.
  • Telefonicky na zákaznické lince.
  • Osobně na pobočce dodavatele.

Pro hladký průběh mějte připravené číslo smlouvy.

Zálohy můžete platit trvalým příkazem v bance, inkasem, online platební kartou, nebo prostřednictvím SIPO. Správně nastavené zálohy nejsou jen formalita, ale způsob, jak mít své výdaje za energie pod kontrolou a vyhnout se nepříjemným překvapením při ročním vyúčtování. Stačí vycházet z reálné spotřeby, sledovat změny v domácnosti i na trhu a nebát se zálohy průběžně upravovat. Díky online zákaznickým účtům je dnes celý proces otázkou několika minut.

