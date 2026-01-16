Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu

Platby za plyn a elektřinu patří mezi nejčastější pravidelné výdaje domácností i firem. Mnoho odběratelů však platí zálohy jen orientačně, což může vést k nepříjemným překvapením při ročním vyúčtování. Jak správně nastavit zálohy na energie, jak je sledovat a upravovat podle reálné spotřeby?
Od 1. ledna 2026 by mělo dojít ke snížení tzv. regulované složky ceny elektřiny. Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil, že stát převezme plné financování podpory obnovitelných zdrojů energie (POZE), která dosud byla částečně zahrnuta v cenách pro koncové odběratele. Pro domácnosti to znamená nižší celkové náklady na elektřinu a v mnoha případech i pokles měsíčních záloh. Konkrétní úspora se ale bude lišit podle distribuční sazby, spotřeby a regionu, proto se vyplatí zkontrolovat nové nastavení plateb přímo u svého dodavatele.
Abyste zálohy nastavili co nejpřesněji, vycházejte z ročního vyúčtování
Pravidelné zálohy jsou měsíční částky, které platíte dodavateli plynu či elektřiny. Nejde o platbu za konkrétní měsíc, ale pouze o odhad roční spotřeby rozpočítaný do 12 plateb. V nejlepším případě se vám zálohy podaří nastavit co nejpřesněji, pokud budete vycházet z ročního vyúčtování za předchozí období. Pokud se výše záloh výrazně rozchází se skutečnou spotřebou, obdržíte od dodavatele energií buď přeplatek, nebo nedoplatek.
Tip: Přečtěte si víc o průměrné spotřebě plynu ve článku od ČEZ Akademie.
Platbu záloh na energie můžete změnit i několikrát ročně
Výši záloh můžete změnit kdykoli během roku a to vždy, když se změní výše vaší spotřeby. To může nastat například pokud pořídíte do domácnosti úspornější spotřebiče nebo dojde k zateplení domu, ve kterém bydlíte. Pokud ale začnete například více pracovat z domova nebo se zvýší cena plynu a elektřiny, změníte distribuční sazbu nebo třeba počet členů domácnosti, vyplatí se vám zálohy zvýšit. Pravidelně si proto roční vyúčtování porovnávejte se zálohami a minimálně 1–2× ročně je nastavujte znovu.
Úprava záloh je možná několika způsoby:
- Online v zákaznickém účtu – sekce „změna záloh“ nebo „úprava plateb“.
- Telefonicky na zákaznické lince.
- Osobně na pobočce dodavatele.
Pro hladký průběh mějte připravené číslo smlouvy.
Zálohy můžete platit trvalým příkazem v bance, inkasem, online platební kartou, nebo prostřednictvím SIPO. Správně nastavené zálohy nejsou jen formalita, ale způsob, jak mít své výdaje za energie pod kontrolou a vyhnout se nepříjemným překvapením při ročním vyúčtování. Stačí vycházet z reálné spotřeby, sledovat změny v domácnosti i na trhu a nebát se zálohy průběžně upravovat. Díky online zákaznickým účtům je dnes celý proces otázkou několika minut.
Související
Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Trump selhal. Na lidech mu nezáleží, myslí si většina Američanů
před 14 minutami
Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu
před 49 minutami
Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete
před 1 hodinou
Zelenskyj udělil Pavlovi vyznamenání nejvyššího stupně
před 2 hodinami
Bílý dům: Evropské jednotky v Grónsku Trumpův názor nijak nezmění
před 2 hodinami
Sněmovna vyzvala prezidenta, aby jmenoval Turka ministrem. Stanovisko se nemění, opáčil Hrad
před 3 hodinami
USA přesouvají na Blízký východ letadlovou loď. Netanjahu přesvědčil Trumpa, aby neútočil na Írán
před 4 hodinami
Padl první verdikt nad jihokorejským exprezidentem: Jun Sok-jol dostal pět let vězení
před 5 hodinami
Čech vězněný ve Venezuele byl propuštěn, oznámil Macinka. Letí pro něj speciál
před 5 hodinami
Íránský režim nedokáže po brutálním potlačení protestů udržet kontrolu, varuje známý filmař
před 6 hodinami
Trump dostal od Machadové Nobelovku za mír. Výbor pro udílení cen obratem zareagoval
před 7 hodinami
Trump se chystal na "nevyhnutelný" útok na Írán. Proč jej nakonec odvolal?
před 8 hodinami
Počasí do konce týdne. Meteorologové upozornili na tři jevy
Aktualizováno včera
Sněmovna potvrdila Babišově vládě mandát. Vyslovila jí důvěru
včera
Klempíř připustil zrušení koncesionářských poplatků. Vidí to na příští rok
včera
Jiří Ovčáček figuruje v plánech hnutí ANO. Poslanci ho navrhují do jedné z rad
včera
Wikipedie vznikla před 25 lety. Co o ní (ne)víte?
včera
Počasí v Česku změní ráz. Meteorologové prozradili podrobnosti
včera
Feri si má odsedět i zbytek trestu. V očích soudu se zatím nepolepšil
včera
V Íránu umírají občané Kanady i humanitární pracovníci. G7 hrozí sankcemi
Mezinárodní tlak na íránský režim v reakci na brutální potlačování protivládních protestů prudce narůstá. Ministři zahraničí zemí G7 (Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie a USA) spolu s šéfem diplomacie Evropské unie vydali ve čtvrtek společné prohlášení, v němž vyjadřují „vážné znepokojení“ nad aktuálním vývojem. Skupina nejvyspělejších ekonomik světa ostře odsoudila „úmyslné používání násilí“ proti civilistům a pohrozila Teheránu dalšími citelnými sankcemi.
Zdroj: Libor Novák