Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom

Internetový infrastrukturní gigant Cloudflare dnes ráno čelil technickým problémům, které vyřadily z provozu celou řadu globálních webových stránek a platforem. Společnost krátce po 9. hodině britského času oznámila, že "vyšetřuje problémy s Cloudflare Dashboard a souvisejícími API".
Výpadek postihl mnoho známých platforem a služeb, včetně sociálních sítí LinkedIn a X, grafického nástroje Canva, a dokonce i stránky DownDetector, která monitoruje online problémy. Mezi weby postižené výpadkem Cloudflare patří také populární online videokonferenční služba Zoom.
Podle deníku The Guardian byly zasaženy i velké nákupní weby jako Shopify, Etsy, Wayfair a H&M. Cloudflare následně oznámil, že implementoval potenciální opravu a monitoruje její výsledky, přičemž systémový status později potvrdil vyřešení incidentu.
Cloudflare důrazně trvá na tom, že problém nebyl způsoben kybernetickým útokem. Příčinou byla zřejmě úmyslná změna implementovaná v rámci Web Application Firewall (WAF), která zpracovává datové požadavky.
Cílem této změny bylo opravit bezpečnostní zranitelnost, která byla tento týden odhalena v React Server Components. Společnost potvrdila, že provedená změna způsobila nedostupnost sítě na několik minut.
Opakované výpadky u klíčového technologického poskytovatele, jako je Cloudflare, zesilují obavy z přílišné závislosti internetu na omezeném počtu technologických gigantů. Tim Wright, technologický partner ve společnosti Fladgate, varuje, že "poslední výpadek Cloudflare je další připomínkou toho, že velká část internetu běží přes jen pár rukou". Podniky, které spoléhají na cloudovou odolnost, odhalují svá jednotná místa selhání.
Podle Wrighta povedou opakované poruchy k přísnější kontrole ze strany regulačních orgánů vzhledem k novým předpisům, jako jsou DORA, NIS2 a vznikající režimy operační odolnosti ve Spojeném království.
Koncentrace kritických funkcí v cloudu představuje strukturální riziko, které digitální ekonomika nemůže ignorovat, a firmy si musí znovu promyslet, zda pohodlnost nepřevážila nad kontrolou.
Zprávy o výpadku Cloudflare se objevily souběžně s IT problémem na letišti Edinburgh, který ráno zastavil všechny lety. Problém postihl řízení letového provozu, a letiště oznámilo, že týmy intenzivně pracují na jeho co nejrychlejším odstranění.
Českou uměleckou scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk, držitel Oscara, Césara či Českého lva. Proslavila ho zejména úspěšná spolupráce s oscarovým režisérem Milošem Formanem.
Zdroj: Jan Hrabě