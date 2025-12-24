Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo novou ochotu ke kompromisům v klíčových bodech, které dosud brzdily mírový proces s Moskvou. Během úterního setkání s novináři detailně popsal dvacetibodový plán, který označil za základní politický dokument mezi Ukrajinou, Amerikou, Evropou a Ruskem. Podle jeho slov je nyní míč na straně Kremlu, od kterého Kyjev očekává vyjádření po středečním jednání amerických zástupců s ruskou stranou.
Návrh dohody představuje upravenou a zeštíhlenou verzi dřívějšího plánu, o němž Washington s Moskvou jednal. Zelenskyj v něm nastínil přijatelný kompromis pro stažení vojsk z částí Doněcké oblasti, které Rusko dosud neovládlo.
To se týká zejména strategického pásu měst jako Kramatorsk a Slavjansk. Pokud by tato města byla prohlášena za svobodnou ekonomickou zónu, Rusko by muselo adekvátně stáhnout své jednotky o dohodnutou vzdálenost, čímž by vzniklo de facto demilitarizované pásmo.
Součástí plánu je potvrzení ukrajinské suverenity a pakt o neútočení, doplněný o bezpečnostní záruky od USA, NATO a evropských zemí. Tyto záruky by měly zrcadlit princip kolektivní obrany NATO a v případě další ruské invaze by automaticky vedly k vojenské reakci a obnovení sankcí.
Záruky by však pozbyly platnosti, pokud by Ukrajina bez provokace zaútočila na ruské území. Ekonomickou část plánu tvoří rozvojový balíček na obnovu země, do kterého by americké firmy investovaly zejména v oblasti technologií, umělé inteligence a těžby plynu.
V otázce Záporožské jaderné elektrárny Kyjev navrhuje vznik společného podniku s USA, přičemž polovina vyrobené elektřiny by zůstala Ukrajině a o zbytku by rozhodovaly Spojené státy.
Plán rovněž požaduje odsun ruských vojsk z Dněpropetrovské, Mykolajivské, Sumské a Charkovské oblasti. Na dodržování všech bodů by měl dohlížet speciální mírový výbor pod vedením Donalda Trumpa a okamžitě po podpisu by mělo vstoupit v platnost úplné příměří.
Prezident Zelenskyj také podrobně hovořil o možnosti uspořádání celonárodního referenda, které by konec války legitimizovalo. Lidé by v něm měli možnost zvolit, zda jim navržený konec konfliktu vyhovuje.
Aby bylo hlasování platné, vyžadovalo by alespoň šedesátidenní klid zbraní. Hlasování by probíhalo na územích pod kontrolou Kyjeva, protože na okupovaných územích nelze podle Zelenského zajistit spravedlivý proces.
Zásadním tématem zůstávají také volby, na jejichž konání tlačí partneři i Moskva. Zelenskyj vysvětlil, že volby vyžadují bezpečné prostředí, jinak by jejich legitimita byla zpochybněna.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že Vladimir Putin byl o výsledcích posledních jednání v Miami podrobně informován. Moskva nyní formuluje své další kroky, ale odmítá detaily komentovat v médiích, což považuje za kontraproduktivní pro další průběh rozhovorů.
