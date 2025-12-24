Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?

Libor Novák

24. prosince 2025 18:44

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo novou ochotu ke kompromisům v klíčových bodech, které dosud brzdily mírový proces s Moskvou. Během úterního setkání s novináři detailně popsal dvacetibodový plán, který označil za základní politický dokument mezi Ukrajinou, Amerikou, Evropou a Ruskem. Podle jeho slov je nyní míč na straně Kremlu, od kterého Kyjev očekává vyjádření po středečním jednání amerických zástupců s ruskou stranou.

Návrh dohody představuje upravenou a zeštíhlenou verzi dřívějšího plánu, o němž Washington s Moskvou jednal. Zelenskyj v něm nastínil přijatelný kompromis pro stažení vojsk z částí Doněcké oblasti, které Rusko dosud neovládlo.

To se týká zejména strategického pásu měst jako Kramatorsk a Slavjansk. Pokud by tato města byla prohlášena za svobodnou ekonomickou zónu, Rusko by muselo adekvátně stáhnout své jednotky o dohodnutou vzdálenost, čímž by vzniklo de facto demilitarizované pásmo.

Součástí plánu je potvrzení ukrajinské suverenity a pakt o neútočení, doplněný o bezpečnostní záruky od USA, NATO a evropských zemí. Tyto záruky by měly zrcadlit princip kolektivní obrany NATO a v případě další ruské invaze by automaticky vedly k vojenské reakci a obnovení sankcí.

Záruky by však pozbyly platnosti, pokud by Ukrajina bez provokace zaútočila na ruské území. Ekonomickou část plánu tvoří rozvojový balíček na obnovu země, do kterého by americké firmy investovaly zejména v oblasti technologií, umělé inteligence a těžby plynu.

V otázce Záporožské jaderné elektrárny Kyjev navrhuje vznik společného podniku s USA, přičemž polovina vyrobené elektřiny by zůstala Ukrajině a o zbytku by rozhodovaly Spojené státy.

Plán rovněž požaduje odsun ruských vojsk z Dněpropetrovské, Mykolajivské, Sumské a Charkovské oblasti. Na dodržování všech bodů by měl dohlížet speciální mírový výbor pod vedením Donalda Trumpa a okamžitě po podpisu by mělo vstoupit v platnost úplné příměří.

Prezident Zelenskyj také podrobně hovořil o možnosti uspořádání celonárodního referenda, které by konec války legitimizovalo. Lidé by v něm měli možnost zvolit, zda jim navržený konec konfliktu vyhovuje.

Aby bylo hlasování platné, vyžadovalo by alespoň šedesátidenní klid zbraní. Hlasování by probíhalo na územích pod kontrolou Kyjeva, protože na okupovaných územích nelze podle Zelenského zajistit spravedlivý proces.

Zásadním tématem zůstávají také volby, na jejichž konání tlačí partneři i Moskva. Zelenskyj vysvětlil, že volby vyžadují bezpečné prostředí, jinak by jejich legitimita byla zpochybněna.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že Vladimir Putin byl o výsledcích posledních jednání v Miami podrobně informován. Moskva nyní formuluje své další kroky, ale odmítá detaily komentovat v médiích, což považuje za kontraproduktivní pro další průběh rozhovorů.

před 4 hodinami

Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí

před 11 minutami

stíhačka General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem

Izraelské letectvo provedlo ve středu dopoledne sérii náletů na jihu Libanonu, které cílily na infrastrukturu hnutí Hizballáh. Útoky zasáhly oblasti v okolí Nabatíje, konkrétně údolí Houmin, Wadi Azza a Nimeiriya. Podle svědků se nad zasaženými místy i nad východním údolím Bikáa nadále pohybují izraelské bezpilotní letouny. Izraelská armáda v oficiálním prohlášení uvedla, že údery byly nezbytné kvůli přítomnosti vojenských zařízení, která porušují dohody o příměří.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Záchranná služba, ilustrační fotografie

Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty

Jihomoravští záchranáři čelí v posledních dnech extrémnímu náporu, který výrazně převyšuje běžný průměr. Zatímco standardně vyjíždějí k přibližně třem stovkám případů denně, v aktuálním období se počty výjezdů šplhají až ke čtyřem stovkám výjezdů za 24 hodin. Zdravotníci proto vydali naléhavou výzvu veřejnosti, aby lidé zvážili, zda je příjezd sanitky v jejich situaci skutečně nezbytný.

před 4 hodinami

Ruská armáda

Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí

Ukrajinští představitelé dnes oznámili, že během přeshraničního nájezdu na vesnici Hrabovske v Sumské oblasti odvlekly ruské invazní síly do Ruska 52 civilistů. Útok se odehrál v noci na sobotu, kdy do obce vtrhlo přibližně 100 ruských vojáků. Kromě civilního obyvatelstva bylo zajato také 13 ukrajinských vojáků, kteří v pohraniční oblasti působili.

před 5 hodinami

Emmanuel Macron

Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace

Vztahy mezi Evropou a Spojenými státy zažívají prudké ochlazení. Francouzský prezident Emmanuel Macron a zástupci Evropské unie ostře odsoudili rozhodnutí Washingtonu uvalit zákaz udělování víz pěti vlivným evropským osobnostem. Jde o lidi, kteří stojí v čele boje za regulaci amerických technologických gigantů a potírání dezinformací. Evropská strana mluví o „zastrašování a nátlaku“, zatímco USA argumentují bojem proti „mimosoudní cenzuře“.

před 6 hodinami

Venezuela, ilustrační foto

Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína

Peking má hned několik důvodů, proč ostře vystupovat proti stupňujícímu se vojenskému tlaku USA na Venezuelu. Nedávné zadržení ropných tankerů americkou pobřežní stráží v rámci Trumpovy „úplné blokády“ zasahuje ekonomické srdce jednoho z nejbližších partnerů Číny v Latinské Americe. Právě Čína je přitom hlavním odběratelem venezuelské ropy – v posledních měsících k ní směřovalo zhruba 80 % veškerého exportu této jihoamerické země. 

před 7 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Ilustrační foto

Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí

Zatímco se v ukrajinském Pokrovsku už přes rok a půl bojuje, Rusko nyní tvrdí, že toto strategické město ovládlo. Pro Ukrajince však Pokrovsk není jen bodem na mapě frontových linií, ale místem úzce spjatým s jedním z největších kulturních klenotů země: koledou Carol of the Bells. Světoznámou melodii, kterou lidé znají z filmů jako Sám doma, složil Mykola Leontovyč a její kořeny sahají právě do Pokrovsku. Dnes, kdy se město proměnilo v trosky, získává tato píseň pro Ukrajince opět svůj původní politický a vlastenecký význam.

před 11 hodinami

USS Gerald R. Ford

Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026

Před rokem touto dobou byl prezidentem Joe Biden a v katarském Dauhá se vyjednávalo příměří v Gaze. Dnes se zdá, že tyto události dělí celé desetiletí, protože rok 2025 přinesl zásadní proměny. Spojené státy nyní shromažďují v Karibiku největší vojenskou sílu od dob kubánské krize a v Miami se jedná o osudu Ukrajiny. Rok 2026 se tak rýsuje jako zlomový okamžik, který prověří stabilitu světového řádu v mnoha ohledech.

před 13 hodinami

Sněhová kalamita

Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?

Vánoční svátky přinesou do Česka pravou zimní atmosféru doprovázenou mrazem a na mnoha místech i sněhovou nadílkou. Zatímco Štědrý den bude ve znamení silného větru a sněžení, následující sváteční dny slibují postupné uklidnění situace a jasnější oblohu. 

včera

Ilustrační foto

Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost zásadní novela občanského zákoníku a souvisejících předpisů, která výrazně mění pravidla pro rozvody a péči o děti. Ministerstvo spravedlnosti si od těchto změn slibuje především zmírnění napětí mezi rodiči, ochranu dětí před zdlouhavými soudními spory a zjednodušení celého procesu pro ty, kteří jsou schopni se na budoucím uspořádání domluvit.

včera

Andrej Babiš

Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil

Jak dnes server EuroZprávy.cz upozornil, premiér Andrej Babiš čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Nově vzniklý svěřenský fond s názvem RSVP Trust, do kterého má Babiš své vložit holding Agrofert, jej má spravovat po dobu, kdy bude šéf hnutí ANO vykonávat funkci člena české vlády. Babiš v reakci na tyto informace uvedl, že fond je neodvolatelný.

včera

I. světová válka

Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo

Vánoční příměří na západní frontě v roce 1914 patří k nejznámějším výjimkám moderního válečnictví. Na několik hodin tehdy ustoupily zbraně, propaganda i disciplína a prostor získal prostý lidský instinkt. O více než sto let později však podobná epizoda působí téměř nemyslitelně. Současné konflikty, včetně války na Ukrajině, jsou vedeny nepřetržitě, centralizovaně a v těsném propojení s politikou, médii a ideologií.

včera

Ilustrační foto

Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně

Silvestr má svoje tempo. Všichni se scházejí, povídají si, smějí se a nikdo nechce stát v kuchyni déle, než je nezbytné. Přitom ale potřebujete jídla, která chutnají, rychle mizí ze stolu a zvládne je připravit i člověk, který už myslí spíš na půlnoční přípitek než na vaření. Ideální jsou jednoduché recepty, které vypadají atraktivně, nezaberou mnoho času a zasytí celou partu.

včera

Prezident Trump

Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA

Evropští lídři se v úterý důrazně postavili na stranu Grónska a Dánska poté, co americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro tento arktický ostrov. Tímto krokem, který Washington odůvodňuje národní bezpečností, Trump znovu otevřel diplomatický spor o anexi autonomního dánského území. Do funkce vyslance byl jmenován guvernér Louisiany Jeff Landry, který prohlásil, že se chystá místní obyvatele přesvědčit o výhodách života pod americkou vlajkou.

včera

Jeffrey Epstein

Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein

V nejnovější vlně dokumentů, které ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo v úterý, se objevil dopis, jehož autorem je pravděpodobně sám Jeffrey Epstein. List je adresován Larrymu Nassarovi, bývalému lékaři amerického gymnastického týmu, který si odpykává doživotní trest za zneužívání stovek mladých atletek. Dopis byl odeslán z vězení a nese poštovní razítko z 13. srpna 2019, tedy tři dny poté, co byl Epstein nalezen mrtvý ve své cele.

včera

Hory na Ukrajině

Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír

Uprostřed mrazivého prosince čelí Ukrajina kromě ruských raketových útoků také prohlubující se krizi lidských zdrojů. Zatímco se světoví lídři v čele s Donaldem Trumpem pokoušejí vyjednat konec války, tisíce ukrajinských mužů nadále volí riskantní cestu do ilegality, aby se vyhnuli odvodu na frontu. Reportéři CNN v rumunské pohraniční oblasti Maramureš mluvili s těmi, kteří raději riskovali smrt v zasněžených Karpatech, než aby padli v nekonečném konfliktu.

včera

Prezident Trump

USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo přes noc další rozsáhlou sadu dokumentů souvisejících s vyšetřováním zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato nová vlna spisů navazuje na páteční uvolnění silně začerněných složek a přináší detailnější vhled do kontaktů, které tento miliardář udržoval s vysoce postavenými osobnostmi. Vyšetřovatelé momentálně procházejí stovky stran materiálů, které byly zveřejněny na základě zákona schváleného Kongresem.

včera

Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý rozhodl o zásadní personální změně na diplomatickém postu v Praze. Novou velvyslankyní České republiky byla jmenována Anna Ponomarjovová, která v této funkci nahradí dosavadního ambasadora Alexandra Zmejevského. Oficiální dekret o jejím jmenování byl dnes zveřejněn na stránkách Kremlu.

