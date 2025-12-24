Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem

Izraelské letectvo provedlo ve středu dopoledne sérii náletů na jihu Libanonu, které cílily na infrastrukturu hnutí Hizballáh. Útoky zasáhly oblasti v okolí Nabatíje, konkrétně údolí Houmin, Wadi Azza a Nimeiriya. Podle svědků se nad zasaženými místy i nad východním údolím Bikáa nadále pohybují izraelské bezpilotní letouny. Izraelská armáda v oficiálním prohlášení uvedla, že údery byly nezbytné kvůli přítomnosti vojenských zařízení, která porušují dohody o příměří.
Tato vojenská aktivita přichází v kritickou chvíli, kdy se blíží novoroční termín stanovený pro odzbrojení Hizballáhu v jižní části země. Podle plánu schváleného Spojenými státy má libanonská armáda do konce roku vyklidit veškeré zbraně a personál hnutí z oblasti jižně od řeky Litání. Zatímco libanonská vláda tvrdí, že proces odzbrojení je téměř u konce, Izrael tyto zprávy zpochybňuje a varuje, že Hizballáh se u hranic pokouší znovu vybudovat své pozice.
Situaci v regionu dále vyostřil pondělní útok dronu, který zabil tři muže v automobilu nedaleko města Sajdá. Izrael tvrdí, že jeden ze zabitých, důstojník libanonské armády, byl tajným členem Hizballáhu a plánoval útoky na izraelské území. Libanonské ministerstvo obrany tato obvinění rezolutně odmítlo a označilo je za „zlomyslný útok“ na národní armádu. Podle libanonských představitelů Izrael porušuje příměří průměrně každé čtyři hodiny.
V diplomatické rovině probíhají jednání v pohraničním městě Nákura, kde se setkávají delegace obou stran. Kontroverzi v Libanonu vyvolala nedávná účast civilních zástupců, což někteří vnímají jako neformální uznání státu Izrael, což je v libanonské politice stále tabu. Izrael se však netají tím, že diplomatické rozhovory odděluje od svých vojenských operací a hodlá v tlaku na Hizballáh pokračovat, dokud nebude zajištěna bezpečnost jeho hranic.
Spekuluje se také o tom, že se připravuje schůzka mezi izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jejich rozhovoru by mohlo být rozšíření ofenzivy proti Hizballáhu, pokud se nepodaří naplnit cíle spojené s odzbrojením do konce roku. Libanonský stát mezitím opakovaně apeluje na mezinárodní společenství, aby pomohlo zastavit každodenní narušování jeho suverenity.
