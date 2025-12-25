Nejvlivnější osobou v Evropě je Trump, ukazuje prestižní žebříček

Prestižní magazín Politico zveřejnil novou edici svého tradičního seznamu POLITICO 28, který predikuje, kdo bude mít v roce 2026 největší slovo v evropském politickém prostoru. Žebříčku letos dominuje postava, která nepůsobí přímo v Evropě, ale její kroky mají na kontinent zásadní dopad. První místo obsadil americký prezident Donald Trump, jehož vliv autoři přirovnávají k „transatlantické rázové vlně“, schopné okamžitě změnit politický kurz celého regionu.
Evropští lídři se tak ocitají v situaci, kdy musí neustále přehodnocovat svůj postoj k Washingtonu a hledat odpověď na to, zda je pro ně Trumpova administrativa spíše rizikem, nebo specifickým typem partnera.
Přestože americký prezident seznamu vévodí, žebříček zahrnuje i řadu důležitých evropských aktérů. Mezi nimi se objevují jména jako Friedrich Merz, Marine Le Pen, Ursula von der Leyen nebo Giorgia Meloni, přičemž každý z nich dostal od redakce výstižnou přezdívku charakterizující jejich politický styl.
V seznamu nechybí ani zástupci z východní části kontinentu nebo z Velké Británie. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se umístil na čtrnácté příčce, o několik pozic dále, konkrétně na 21. místě, najdeme českého zástupce Andreje Babiše.
Kromě hlavní osmadvacítky magazín vyčlenil také speciální kategorii deseti osobností, které se vyplatí bedlivě sledovat. Jde o nastupující generaci politiků a vlivných úředníků, kteří začínají výrazně promlouvat do stávajícího uspořádání moci.
Mezi tyto nadějné hráče patří například maďarský politik Gergely Karácsony nebo ukrajinský prokurátor Semen Kryvonos, kteří reprezentují nová témata a výzvy, jimž bude Evropa v blízké budoucnosti čelit.
Související
Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi
před 1 hodinou
Nejvlivnější osobou v Evropě je Trump, ukazuje prestižní žebříček
před 2 hodinami
Ukrajinská armáda provedla raketami Storm Shadow masivní úder na ruskou energetickou infrastrukturu
před 4 hodinami
Pentagon: Čína v roce 2027 rozpoutá válku s Tchaj-wanem
před 5 hodinami
Izraelská policie zatkla palestinského muže. Převlékl se za Santa Clause
před 5 hodinami
Předvánoční úspěchy českých sportovců, které dávají naději směrem k Zimním olympijským hrám
před 5 hodinami
Ještě v neděli závodil, před Štědrým dnem ho našli v hotelu. Zemřel biatlonista Bakken
před 5 hodinami
Zůna ukázal SPD tvrdou realitu. Bohužel však skončil dříve, než vůbec začal
před 6 hodinami
Na Kilimandžáru se zřítil vrtulník s pěti lidmi na palubě. Mezi mrtvými jsou čeští turisté
před 7 hodinami
Papež vyzval Ukrajinu a Rusko, aby zasedly k jednomu stolu a začaly jednat
před 8 hodinami
Soud poslal MMA zápasníka Karlose Vémolu do vazby
před 9 hodinami
Turecko zadrželo stovku sympatizantů Islámského státu. Chystali teroristické útoky během novoročních oslav
před 10 hodinami
Islámský stát v tichosti opět sílí. Vytváří statisíce nových uprchlíků
před 11 hodinami
Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina
před 12 hodinami
Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena
před 14 hodinami
Počasí bude mrazivé i po svátcích, o víkendu se přidá sněžení
včera
Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá
včera
RECENZE: Záhada strašidelného zámku se bojí i vlastního stínu. Neurazí, ale upadne v zapomnění
včera
Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem
včera
Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo novou ochotu ke kompromisům v klíčových bodech, které dosud brzdily mírový proces s Moskvou. Během úterního setkání s novináři detailně popsal dvacetibodový plán, který označil za základní politický dokument mezi Ukrajinou, Amerikou, Evropou a Ruskem. Podle jeho slov je nyní míč na straně Kremlu, od kterého Kyjev očekává vyjádření po středečním jednání amerických zástupců s ruskou stranou.
Zdroj: Libor Novák