Papež Lev XIV. ve svém prvním vánočním poselství Urbi et Orbi vyzval Ukrajinu a Rusko k odvaze usednout k přímému jednání. Před zaplněným Svatopetrským náměstím apeloval na obě strany, aby utišily zbraně a za podpory mezinárodního společenství zahájily upřímný a uctivý dialog.
Tato výzva přichází v době, kdy pod vedením Spojených států probíhají intenzivní diplomatické snahy o ukončení bojů, které se však zatím bez přímého kontaktu mezi znepřátelenými stranami neobešly.
Pontifik, který byl do úřadu jmenován teprve v květnu letošního roku, se ve svém projevu nezaměřil pouze na Evropu. Vyjádřil znepokojení nad nepokoji v dalších částech světa, mimo jiné v Thajsku a Kambodži, kde navzdory dřívějšímu příměří opět vzplály pohraniční konflikty. Sousední asijské národy vyzval k obnovení dávného přátelství a společné cestě ke smíření.
Při ranním kázání v bazilice svatého Petra se papež věnoval také utrpení lidí bez domova a ničivým dopadům válek na nevinné obyvatelstvo. Zmínil křehkost lidského bytí v troskách bojišť a otevřené rány, které po konfliktech zůstávají. V této souvislosti obrátil svou pozornost k tragické situaci v Gaze, kde miliony lidí čelí zimním bouřím, dešti a mrazu v provizorních stanech.
Situace v Gaze zůstává po dvou letech bojů kritická, přičemž naprostá většina tamní populace přišla o střechu nad hlavou. Zatímco humanitární organizace volají po uvolnění dodávek přístřešků a základních potřeb, izraelské úřady odmítají obvinění z úmyslného omezování pomoci. Papež zdůraznil, že příběh Ježíšova narození nám připomíná nutnost soucitu s těmi, kteří jsou nuceni žít v nuzných podmínkách uprostřed válečného pustošení.
Související
Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena
Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?
válka na Ukrajině , papež Lev XIV.
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Papež vyzval Ukrajinu a Rusko, aby zasedly k jednomu stolu a začaly jednat
před 52 minutami
Soud poslal MMA zápasníka Karlose Vémolu do vazby
před 1 hodinou
Turecko zadrželo stovku sympatizantů Islámského státu. Chystali teroristické útoky během novoročních oslav
před 3 hodinami
Islámský stát v tichosti opět sílí. Vytváří statisíce nových uprchlíků
před 4 hodinami
Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina
před 5 hodinami
Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena
před 7 hodinami
Počasí bude mrazivé i po svátcích, o víkendu se přidá sněžení
včera
Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá
včera
RECENZE: Záhada strašidelného zámku se bojí i vlastního stínu. Neurazí, ale upadne v zapomnění
včera
Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem
včera
Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?
včera
Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty
včera
Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí
včera
Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace
včera
Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína
včera
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil
včera
Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě
včera
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
včera
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
včera
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
Vánoční svátky přinesou do Česka pravou zimní atmosféru doprovázenou mrazem a na mnoha místech i sněhovou nadílkou. Zatímco Štědrý den bude ve znamení silného větru a sněžení, následující sváteční dny slibují postupné uklidnění situace a jasnější oblohu.
Zdroj: Libor Novák