Počasí bude mrazivé i po svátcích, o víkendu se přidá sněžení

Zbytek vánočního týdne se ponese v duchu pravého zimního počasí, které potěší milovníky slunka i mrazivých rán.
V pátek nás čeká převážně jasná až polojasná obloha, ovšem na jihozápadě Čech se mohou objevit nízké mraky nebo nepříjemné mrznoucí mlhy. Noc na pátek bude velmi studená s teplotami klesajícími až k –10 °C na severovýchodě země, zatímco přes den se rtuť teploměru vyšplhá jen mírně nad nulu. Srážky v tento den meteorologové neočekávají a vítr zůstane víceméně klidný.
Sobota přinese pozvolnou změnu, kdy se k jasné obloze začne přidávat více nízké oblačnosti a mrznoucích mlh, které v některých lokalitách vydrží po celý den. Během odpoledne začnou mraky od severu přibývat a večer se v severních částech území může objevit první slabé sněžení. Noční mrazy už nebudou tak extrémní, teploty zůstanou mezi –2 a –6 °C, a denní maxima se budou opět pohybovat kolem bodu mrazu. Na horách a na Vysočině začne v průběhu dne pofukovat čerstvější severozápadní vítr.
Neděle bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Zatímco na severu a severovýchodě republiky může ojediněle slabě sněžit a napadnout až pár centimetrů nového sněhu, ve zbytku republiky by se mělo během dne postupně vyjasňovat. Teploty zůstanou stabilní, v noci kolem –3 °C a přes den v rozmezí od –2 do +2 °C. Čeká nás tedy mrazivý, ale vcelku klidný závěr svátků, který v horských oblastech lehce vylepší sněhovou pokrývku.
Evropští lídři se v úterý důrazně postavili na stranu Grónska a Dánska poté, co americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro tento arktický ostrov. Tímto krokem, který Washington odůvodňuje národní bezpečností, Trump znovu otevřel diplomatický spor o anexi autonomního dánského území. Do funkce vyslance byl jmenován guvernér Louisiany Jeff Landry, který prohlásil, že se chystá místní obyvatele přesvědčit o výhodách života pod americkou vlajkou.
Zdroj: Libor Novák