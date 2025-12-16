Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

Komerční článek

Komerční článek - Jde o reklamní sdělení. EuroZprávy.cz nejsou jeho autorem a neovlivňují jeho obsah.

16. prosince 2025 16:23

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: InfiniteFlow / stock.adobe.com

IT sektor i v roce 2025 potvrzuje, že patří k nejdynamičtějším odvětvím ekonomiky. Firmy napříč obory bojují o zkušené vývojáře, datové analytiky i specialisty na umělou inteligenci – a to se odráží na jejich odměňování. Přinášíme vám aktuální přehled platů v IT a vysvětlíme, proč je technické vzdělání stále jednou z nejlepších investic do budoucnosti.

Aktuální vývoj platů v IT v roce 2025

V ČR se platy v IT nadále vyvíjejí pozitivně. Podle portálu Platy.cz patří 80 % programátorů k mzdám v rozsahu 41 507 Kč až 125 399 Kč hrubého měsíčně – nejvyšší desítka přesahuje tuto hranici. Vedle toho Český statistický úřad oznamuje, že v roce 2024 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů 94 000 Kč, zatímco průměrná mzda napříč všemi odvětvími byla mnohem nižší.

Seniorní programátoři nebo specialisté na AI si často vyslouží měsíční mzdu v řádech vyšších desítek tisíc Kč (bohatě přes 100 000 Kč – v závislosti na velikosti firmy, lokalitě a technologickém stacku).

Podobný trend je patrný i v zahraničí. Podle portálu Indeed se například ve Spojených státech pohybuje průměrný roční plat softwarového vývojáře kolem 131 000 USD, zatímco specialisté na umělou inteligenci dosahují i na 160 000 USD ročně. V západní Evropě, zejména v Německu nebo Nizozemsku, se mzdy zkušených IT odborníků pohybují mezi 70 000 a 100 000 EUR ročně, přičemž největší růst zaznamenávají role spojené s datovou analytikou a strojovým učením.

Proč stále roste poptávka po IT dovednostech?

Poptávka po odbornících v IT nepolevuje ani v roce 2025. Hlavním motorem je pokračující transformace a digitalizace, která zasahuje prakticky všechna odvětví – od výroby přes zdravotnictví až po logistiku a marketing. Firmy se snaží automatizovat procesy, přecházejí na cloudová řešení, využívají umělou inteligenci a stále více se spoléhají na datově řízené rozhodování.

Podle studie Upwork z roku 2025 dochází k výraznému růstu poptávky po specialistech na AI a datovou analytiku. Roste také význam tzv. „skill-based hiringu“, tedy náboru založeného na konkrétních dovednostech místo formálního vzdělání. Firmy dnes mnohem víc než diplomy oceňují reálné znalosti a schopnost řešit problémy – tedy to, co člověk skutečně umí.

Dalším faktorem je tlak na inovace a konkurenceschopnost. Organizace musí reagovat rychleji než kdy dřív, zvyšovat efektivitu a vytvářet vlastní nástroje, interní systémy nebo datové infrastruktury. To vše vede k trvalé poptávce po lidech, kteří rozumějí technologiím.

Ilustrační foto Ilustrační foto Foto: weedezign / stock.adobe.com

Jak můžete vstoupit na cestu k IT

Pokud uvažujete o přechodu do IT nebo chcete zlepšit svou pozici v oboru, zde je doporučená cesta:

  • Začněte s kurzem nebo školením programování – základ, na kterém stavíte.
  • Vyhledejte takové online kurzy programování nebo výuku, které respektují tempo a znalosti začátečníka.
  • Rozvíjejte se dál – osvojte si další jazyky a technologie podle toho, co vás zajímá (např. Python, JavaScript, SQL, cloudové služby) a specializace (např. strojové učení, datová analytika, DevOps).
  • Vytvářejte vlastní projekty, které umístíte do portfolia – firmy oceňují reálná ukázková řešení.
  • Zapojte se do komunity – účastněte se hackathonů, open-source projektů nebo technologických meet-upů.

Kurz vám může dát první impuls, ale dlouhodobý růst si žádá pravidelnou práci na sobě a postupné prohlubování znalostí.

Konkurence, učení a AI: příležitosti nováčků v rychle se měnícím IT světě

Rozhodně je třeba počítat s tím, že nováčci v IT dnes čelí větší konkurenci a musí se rychle učit, aby drželi krok. Část jejich práce navíc může převzít umělá inteligence, která pomáhá automatizovat rutinní úkoly, a díky tomu se vývojáři mohou soustředit na kreativnější a náročnější činnosti. 

Jedno je ale jisté: kdo zvládne s AI efektivně spolupracovat, získá výraznou výhodu a otevře si cestu k zajímavým příležitostem.

Investice do vzdělání má smysl

Pokud teprve začínáte, ideálním vstupem do světa technologií jsou kurzy programování pro začátečníky od ENGETA, které vás naučí základní principy psaní kódu a logiku programování. Skvělým startem může být například Python Akademie, kde se naučíte úplné základy, vyzkoušíte si vytvářet vlastní projekty a porozumíte tomu, jak fungují moderní aplikace.

Na tento základ pak můžete navázat dalšími specializacemi – třeba Datovou Akademií zaměřenou na práci s daty a analytické myšlení, Java Akademií pro vývoj robustních aplikací, nebo AI kurzy, které vás provedou světem umělé inteligence – od promptů přes kybernetickou bezpečnost až po tvorbu AI agentů. Ať už chcete změnit kariéru, zlepšit svou pozici na trhu práce nebo se prostě naučit nové dovednosti, které mají budoucnost, investice do kvalitního IT vzdělání se rozhodně vyplatí.

13. října 2025 12:00

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

Související

Ilustrační foto

Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry

Online reklama výrazně zdražuje a malé firmy stojí před otázkou, jak zůstat vidět, aniž by jejich marketingový rozpočet praskal ve švech. Stále častěji proto zvažují návrat k tradičním a finančně stabilním formám propagace, mezi které patří i tisk plakátů. Ten nabízí lokální dosah, jednorázové náklady a dlouhodobou viditelnost – vlastnosti, které jsou v současné ekonomické situaci stále cennější.
Manželská postel

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

Více souvisejících

pr článek

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

IT sektor i v roce 2025 potvrzuje, že patří k nejdynamičtějším odvětvím ekonomiky. Firmy napříč obory bojují o zkušené vývojáře, datové analytiky i specialisty na umělou inteligenci – a to se odráží na jejich odměňování. Přinášíme vám aktuální přehled platů v IT a vysvětlíme, proč je technické vzdělání stále jednou z nejlepších investic do budoucnosti.

před 1 hodinou

Adam Vojtěch

Zemětřesení ve VZP: Vojtěch bleskově obměňuje správní radu, končí Kalousek i Skopeček

Krátce po svém jmenování přistupuje nová vláda Andreje Babiše k prvnímu zásadnímu personálnímu řezu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhl radikální obměnu vládní části správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z deseti členů, které do tohoto třicetičlenného orgánu deleguje kabinet, jich má sedm skončit úplně. Nejsledovanějším jménem mezi odvolanými je bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

před 2 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babišova vláda začala úřadovat. Odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Nově zformovaná vládní koalice pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO) na svém úterním zasedání jasně deklarovala změnu kurzu v evropské i domácí politice. Kabinet složený ze zástupců hnutí ANO, SPD a Přísahy a Motoristů oficiálně odmítl zavedení nového systému emisních povolenek ETS 2 a vyslovil se proti migračnímu paktu EU. Zároveň se potvrdilo, že země vstoupí do roku 2026 v rozpočtovém provizoriu.

před 3 hodinami

BBC

BBC jde do boje. Trumpovu žalobu o čtvrt bilionu za sestřih projevu rázně odmítá

Britská veřejnoprávní stanice BBC oficiálně potvrdila, že se bude u soudu bránit žalobě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v pondělí na Floridě podal žalobu o astronomických 10 miliard dolarů (přibližně 230 miliard korun). Jádrem sporu je kontroverzní sestřih Trumpova projevu ze 6. ledna 2021 v dokumentárním pořadu Panorama, který byl ve Velké Británii odvysílán před americkými volbami v roce 2024.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Politico: Unijní summit v ohrožení. Belgie odmítá půjčku Ukrajině z ruských peněz, Česko ji podpořilo

Evropská unie se ocitla v patové situaci jen dva dny před klíčovým summitem lídrů v Bruselu. Belgická vláda v pondělí večer odmítla poslední balík ústupků ze strany Evropské komise, který měl odblokovat obří půjčku pro Ukrajinu ve výši 210 miliard eur (přes 5 bilionů korun). Půjčka má být kryta zmrazenými aktivy ruské centrální banky, z nichž drtivá většina leží v bruselském depozitáři Euroclear.

před 5 hodinami

Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023

Rusko odmítá vánoční příměří na Ukrajině

Ruské vedení se v úterý chladně vyjádřilo k návrhu na vánoční klid zbraní, který podpořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova závisí jakékoli dočasné zastavení bojů na tom, zda se podaří dosáhnout širší a trvalé mírové dohody, o kterou usiluje administrativa budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám

Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval kabinet Andreje Babiše (ANO), který se opírá o koaliční spolupráci hnutí ANO, Motoristů a SPD. Nový premiér i jeho ministři ihned po jmenování avizovali smršť opatření, která mají domácnostem i firmám ulevit od vysokých nákladů a zvrátit některé kroky předchozího kabinetu. A jednat se o nich začne už dnes.

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Mírová jednání v Berlíně: Co přinesla a co bude nyní následovat?

Jednání o míru na Ukrajině, která proběhla tento týden v Berlíně za účasti amerických vyjednavačů, ukrajinského prezidenta a evropských lídrů, skončila se smíšenými výsledky. Přestože v otázce bezpečnostních záruk došlo k výraznému posunu, nejcitlivější body zůstávají i nadále nevyřešeny.

před 9 hodinami

Policie Austrálie

Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách

Dvojice útočníků, otec a syn, kteří v neděli během židovského svátku Chanuka rozpoutali masakr na slavné australské pláži Bondi Beach, byla vedena ideologií Islámského státu (ISIS). Podle nejnovějších zjištění vyšetřovatelů oba muži nedávno navštívili jih Filipín, oblast dlouhodobě sužovanou islámským extremismem, kde zřejmě absolvovali vojenský výcvik.

před 10 hodinami

včera

Steve Witkoff a Donald Trump

USA: Ukrajina dostane záruky podobné členství v NATO. Rusko s jejím vstupem do EU souhlasí

Američtí představitelé, kteří se účastnili víkendových jednání s evropskými a ukrajinskými lídry v Berlíně, tvrdí, že mírové rozhovory s Ruskem jsou „velmi pozitivní“. Podle nich je vyřešeno již 90 % sporných bodů a Rusko by dokonce bylo ochotno akceptovat vstup Ukrajiny do Evropské unie. Navzdory tomuto optimismu však stále přetrvává zásadní neshoda ohledně budoucího uspořádání ukrajinského území.

včera

Blaise Metreweli

Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6

Nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.

včera

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá

Prezident Petr Pavel jmenoval třetí vládu Andreje Babiše, která se od počátku opírá o velká slova a omezený respekt k realitě. Ambice učinit z České republiky „nejlepší místo pro život“ kontrastuje s personálním složením kabinetu, jenž je produktem koaličního handlu. Vedle několika relativně kompetentních jmen stojí posílení partnerů s problematickým profilem, kteří obsadili strategické resorty. Výsledkem je kabinet, jenž vzbuzuje spíše pochybnosti než důvěru – a oprávněně.

včera

Friedrich Merz (CDU)

Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí po jednáních v Berlíně ocenil novou dynamiku v mírových rozhovorech o Ukrajině. Merz uvedl, že díky "produktivním diskusím" a "velkému diplomatickému impulsu" existuje "šance na skutečný mírový proces pro Ukrajinu", i když jsou rozhovory stále v počáteční fázi. Dodal, že je poprvé od vypuknutí války možné, že by bylo dosaženo příměří.

včera

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Vrcholní britští armádní představitelé v posledních týdnech nešetří ostrými varováními, která zdůrazňují vážnost hrozby ze strany Ruska. Ta se podle nich rozprostírá daleko za hranice Ukrajiny. Série jejich prohlášení přichází v klíčovém okamžiku, kdy se v Berlíně konají rozhovory s cílem prolomit pat v mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou. Jejich komentáře zároveň rezonují s probíhajícími diskuzemi mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o budoucím investičním plánu pro obranu Spojeného království.

včera

Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump

Otec hrdiny z pláže Bondi, Mohameda Fateha al Ahmeda, sdělil stanici BBC News Arabic, že čin jeho syna Ahmeda al Ahmeda, který při útoku v Sydney odzbrojil střelce, pramenil z "čistého lidského svědomí". Ahmed se díky tomuto odvážnému kroku stal v očích veřejnosti hrdinou. Jeho statečnost ocenili mimo jiné i americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy