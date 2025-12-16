Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

IT sektor i v roce 2025 potvrzuje, že patří k nejdynamičtějším odvětvím ekonomiky. Firmy napříč obory bojují o zkušené vývojáře, datové analytiky i specialisty na umělou inteligenci – a to se odráží na jejich odměňování. Přinášíme vám aktuální přehled platů v IT a vysvětlíme, proč je technické vzdělání stále jednou z nejlepších investic do budoucnosti.
Aktuální vývoj platů v IT v roce 2025
V ČR se platy v IT nadále vyvíjejí pozitivně. Podle portálu Platy.cz patří 80 % programátorů k mzdám v rozsahu 41 507 Kč až 125 399 Kč hrubého měsíčně – nejvyšší desítka přesahuje tuto hranici. Vedle toho Český statistický úřad oznamuje, že v roce 2024 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů 94 000 Kč, zatímco průměrná mzda napříč všemi odvětvími byla mnohem nižší.
Seniorní programátoři nebo specialisté na AI si často vyslouží měsíční mzdu v řádech vyšších desítek tisíc Kč (bohatě přes 100 000 Kč – v závislosti na velikosti firmy, lokalitě a technologickém stacku).
Podobný trend je patrný i v zahraničí. Podle portálu Indeed se například ve Spojených státech pohybuje průměrný roční plat softwarového vývojáře kolem 131 000 USD, zatímco specialisté na umělou inteligenci dosahují i na 160 000 USD ročně. V západní Evropě, zejména v Německu nebo Nizozemsku, se mzdy zkušených IT odborníků pohybují mezi 70 000 a 100 000 EUR ročně, přičemž největší růst zaznamenávají role spojené s datovou analytikou a strojovým učením.
Proč stále roste poptávka po IT dovednostech?
Poptávka po odbornících v IT nepolevuje ani v roce 2025. Hlavním motorem je pokračující transformace a digitalizace, která zasahuje prakticky všechna odvětví – od výroby přes zdravotnictví až po logistiku a marketing. Firmy se snaží automatizovat procesy, přecházejí na cloudová řešení, využívají umělou inteligenci a stále více se spoléhají na datově řízené rozhodování.
Podle studie Upwork z roku 2025 dochází k výraznému růstu poptávky po specialistech na AI a datovou analytiku. Roste také význam tzv. „skill-based hiringu“, tedy náboru založeného na konkrétních dovednostech místo formálního vzdělání. Firmy dnes mnohem víc než diplomy oceňují reálné znalosti a schopnost řešit problémy – tedy to, co člověk skutečně umí.
Dalším faktorem je tlak na inovace a konkurenceschopnost. Organizace musí reagovat rychleji než kdy dřív, zvyšovat efektivitu a vytvářet vlastní nástroje, interní systémy nebo datové infrastruktury. To vše vede k trvalé poptávce po lidech, kteří rozumějí technologiím.
Jak můžete vstoupit na cestu k IT
Pokud uvažujete o přechodu do IT nebo chcete zlepšit svou pozici v oboru, zde je doporučená cesta:
- Začněte s kurzem nebo školením programování – základ, na kterém stavíte.
- Vyhledejte takové online kurzy programování nebo výuku, které respektují tempo a znalosti začátečníka.
- Rozvíjejte se dál – osvojte si další jazyky a technologie podle toho, co vás zajímá (např. Python, JavaScript, SQL, cloudové služby) a specializace (např. strojové učení, datová analytika, DevOps).
- Vytvářejte vlastní projekty, které umístíte do portfolia – firmy oceňují reálná ukázková řešení.
- Zapojte se do komunity – účastněte se hackathonů, open-source projektů nebo technologických meet-upů.
Kurz vám může dát první impuls, ale dlouhodobý růst si žádá pravidelnou práci na sobě a postupné prohlubování znalostí.
Konkurence, učení a AI: příležitosti nováčků v rychle se měnícím IT světě
Rozhodně je třeba počítat s tím, že nováčci v IT dnes čelí větší konkurenci a musí se rychle učit, aby drželi krok. Část jejich práce navíc může převzít umělá inteligence, která pomáhá automatizovat rutinní úkoly, a díky tomu se vývojáři mohou soustředit na kreativnější a náročnější činnosti.
Jedno je ale jisté: kdo zvládne s AI efektivně spolupracovat, získá výraznou výhodu a otevře si cestu k zajímavým příležitostem.
Investice do vzdělání má smysl
Pokud teprve začínáte, ideálním vstupem do světa technologií jsou kurzy programování pro začátečníky od ENGETA, které vás naučí základní principy psaní kódu a logiku programování. Skvělým startem může být například Python Akademie, kde se naučíte úplné základy, vyzkoušíte si vytvářet vlastní projekty a porozumíte tomu, jak fungují moderní aplikace.
Na tento základ pak můžete navázat dalšími specializacemi – třeba Datovou Akademií zaměřenou na práci s daty a analytické myšlení, Java Akademií pro vývoj robustních aplikací, nebo AI kurzy, které vás provedou světem umělé inteligence – od promptů přes kybernetickou bezpečnost až po tvorbu AI agentů. Ať už chcete změnit kariéru, zlepšit svou pozici na trhu práce nebo se prostě naučit nové dovednosti, které mají budoucnost, investice do kvalitního IT vzdělání se rozhodně vyplatí.
