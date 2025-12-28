Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy

Libor Novák

28. prosince 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí s častými sněhovými srážkami. Podle ČHMÚ.cz se mohou noční teploty propadnout až na -13 stupňů, během dne se pak teploty udrží kolem nuly.

Pondělí začne jasnou oblohou, ale od severu se postupně zatáhne. V severní polovině území se očekávají sněhové přeháňky, které v nížinách pod 300 metrů mohou přecházet v déšť se sněhem. Noční teploty klesnou k -3 až -7 stupňům Celsia, při utišení větru až k -9 stupňům, zatímco přes den se rtuť teploměru vyšplhá na nulu až plus 4 stupně. Na horách na severu může napadnout až 10 centimetrů nového sněhu.

V úterý bude zpočátku převládat oblačná až zatažená obloha s občasným sněžením, které se k ránu přesune hlavně do jižní části republiky. Během dne se však začne od severu vyjasňovat. Teploty zůstanou nízké, v noci kolem nuly až -4 stupňů a přes den se budou pohybovat v rozmezí -2 až +2 stupně Celsia. Řidiči by si měli dát pozor na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě, kde čerstvý vítr s nárazy až 55 kilometrů za hodinu může ve středních polohách vytvářet sněhové jazyky.

Středa bude ve znamení silného větru a intenzivnějšího sněžení. Očekává se zatažená obloha a od severozápadu přeháňky, které budou na horách trvalejšího charakteru a mohou přinést až 20 centimetrů nového sněhu. Nebezpečí budou představovat nárazy větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, které budou způsobovat četné sněhové jazyky a na horách i závěje. Teploty se udrží kolem bodu mrazu, v noci klesnou až k -7 stupňům Celsia.

Čtvrteční ráno bude mrazivé, při zmenšené oblačnosti mohou teploty spadnout až k -13 stupňům. Během dne se od severozápadu opět zatáhne a přidá se občasné sněžení, které bude nejčastější na horách. Nejvyšší denní teploty zůstanou většinou pod bodem mrazu, na severovýchodě země může být dokonce až -5 stupňů Celsia. I ve čtvrtek bude vítr během dne zesilovat a nadále hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí.

Přelom týdne a začátek nového roku v závěru výhledu od pátku do neděle neukazuje žádnou výraznou změnu. Počasí zůstane převážně zatažené až oblačné s občasnými sněhovými přeháňkami, které budou na horách i nadále trvalejší. Noční teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi -1 až -6 stupni, při vyjasnění až kolem -9 stupňů Celsia. Denní maxima nepřekročí plus 2 stupně, což znamená, že sněhová pokrývka by se měla ve většině poloh udržet.

Meteorologové varují, že zimní charakter počasí bude doprovázet neustálé riziko vzniku sněhových jazyků na silnicích a závějí v horských oblastech. Situace bude náročná především pro řidiče a cestující, kteří by měli počítat s delšími dojezdovými časy a sledovat aktuální výstrahy. Celkově lze očekávat, že poslední dny roku 2025 budou v celé České republice mrazivé a bohaté na sněhovou nadílku.

včera

Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer

Související

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která se může vytvořit už během dnešního večera. Komplikace hrozí především v severních a severovýchodních Čechách, konkrétně v Ústeckém a Libereckém kraji. Přechod studené fronty sem přinese nejen sněžení, ale místy i mrznoucí mrholení nebo déšť, což může na silnicích a chodnících vytvořit nebezpečný kluzký povrch. Riziko těchto nebezpečných srážek by mělo pominout během noci na neděli.

Více souvisejících

Počasí sníh

Aktuálně se děje

před 32 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump dal v rozhovoru pro server Politico jasně najevo, kdo drží klíče k ukončení války na Ukrajině. Před plánovanou nedělní schůzkou s Volodymyrem Zelenským na Floridě Trump sebevědomě prohlásil, že jakýkoliv ukrajinský návrh má váhu pouze tehdy, pokud jej on sám posvětí. „On nemá nic, dokud to neschválím já. Takže uvidíme, s čím přijde,“ komentoval Trump Zelenského snahy o diplomatický průlom.

včera

Polsko rozmísťuje na hranici s Ruskem a Běloruskem protitankové zátarasy

Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry

Polsko se v reakci na rostoucí ruskou hrozbu rozhodlo k masivní investici do své bezpečnosti. Varšava plánuje během příštích čtyřiadvaceti měsíců vybudovat podél své východní hranice rozsáhlý systém protidronového opevnění v hodnotě přesahující dvě miliardy eur. Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že první části tohoto ochranného valu by mohly být funkční už za půl roku.

včera

Moskva

Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti

Ruská federace se s blížícím se čtvrtým rokem plnohodnotné invaze na Ukrajinu potýká s nečekaným vedlejším efektem své válečné politiky. Regiony bohaté na energetické suroviny, které tvoří hospodářskou páteř země, totiž doplácejí na konflikt nejvyššími lidskými i ekonomickými ztrátami. Kreml proměnil odlehlé oblasti v zásobárnu vojáků i peněz, čímž však paradoxně ohrožuje průmyslová odvětví, která Putinovu agresi financují.

včera

Donald Trump

Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie

Uplynulý rok 2025 se do dějin evropské ekonomiky zapíše jako období hlubokého otřesu a nejistoty. Server Politico jej popisuje jako jeden z nejvíce vyčerpávajících roků pro unijní obchod, kterému dominoval nevybíravý tlak staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten od svého lednového návratu do úřadu nešetřil na adresu Bruselu urážkami a označil Evropskou unii za uskupení vytvořené k parazitování na Americe, což následně podpořil zavedením nejtvrdších celních bariér za posledních sto let.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci

Americké ministerstvo války učinilo zásadní krok k transformaci moderního válčení spuštěním nové platformy GenAI.mil. Podle vojenské expertky Emelie Probasco představuje tento nástroj „kritický první krok“, který má americkým vojákům a civilním zaměstnancům Pentagonu umožnit bezpečné experimentování s umělou inteligencí přímo v jejich každodenní pracovní agendě.

včera

Demonstrace, ilustrační foto

Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět

Rok 2025 se stal okamžikem, kdy se hněv generace Z převalil z displejů mobilních telefonů do ulic po celém světě. Od Káthmándú přes Jakartu až po Limu se mladí lidé narození na přelomu tisíciletí postavili zavedeným elitám a proměnili lokální nepokoje v globální hnutí za spravedlnost. Podle sociologů nejde jen o rebelii pro rebelii samotnou, ale o protest poháněný univerzálními hodnotami, jako je právo na vzdělání, dostupné bydlení a konec korupce.

včera

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát

Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.

včera

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která se může vytvořit už během dnešního večera. Komplikace hrozí především v severních a severovýchodních Čechách, konkrétně v Ústeckém a Libereckém kraji. Přechod studené fronty sem přinese nejen sněžení, ale místy i mrznoucí mrholení nebo déšť, což může na silnicích a chodnících vytvořit nebezpečný kluzký povrch. Riziko těchto nebezpečných srážek by mělo pominout během noci na neděli.

včera

včera

včera

F-16 thajské armády

Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří

Thajsko a Kambodža v sobotu uzavřely dohodu o příměří, která má ukončit tři týdny trvající krvavé pohraniční střety. Tento konflikt, nejhorší za poslední desetiletí, zahrnoval nasazení stíhaček, dělostřelecké ostřelování i raketové útoky. Dokument podepsali thajský ministr obrany Natthaphon Narkphanit a jeho kambodžský protějšek Tea Seiha v thajské provincii Chanthaburi s platností od místního poledne.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.

včera

26. prosince 2025 21:53

26. prosince 2025 21:05

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.

26. prosince 2025 19:56

26. prosince 2025 18:31

Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy

Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy