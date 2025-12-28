Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy

Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí s častými sněhovými srážkami. Podle ČHMÚ.cz se mohou noční teploty propadnout až na -13 stupňů, během dne se pak teploty udrží kolem nuly.
Pondělí začne jasnou oblohou, ale od severu se postupně zatáhne. V severní polovině území se očekávají sněhové přeháňky, které v nížinách pod 300 metrů mohou přecházet v déšť se sněhem. Noční teploty klesnou k -3 až -7 stupňům Celsia, při utišení větru až k -9 stupňům, zatímco přes den se rtuť teploměru vyšplhá na nulu až plus 4 stupně. Na horách na severu může napadnout až 10 centimetrů nového sněhu.
V úterý bude zpočátku převládat oblačná až zatažená obloha s občasným sněžením, které se k ránu přesune hlavně do jižní části republiky. Během dne se však začne od severu vyjasňovat. Teploty zůstanou nízké, v noci kolem nuly až -4 stupňů a přes den se budou pohybovat v rozmezí -2 až +2 stupně Celsia. Řidiči by si měli dát pozor na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě, kde čerstvý vítr s nárazy až 55 kilometrů za hodinu může ve středních polohách vytvářet sněhové jazyky.
Středa bude ve znamení silného větru a intenzivnějšího sněžení. Očekává se zatažená obloha a od severozápadu přeháňky, které budou na horách trvalejšího charakteru a mohou přinést až 20 centimetrů nového sněhu. Nebezpečí budou představovat nárazy větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, které budou způsobovat četné sněhové jazyky a na horách i závěje. Teploty se udrží kolem bodu mrazu, v noci klesnou až k -7 stupňům Celsia.
Čtvrteční ráno bude mrazivé, při zmenšené oblačnosti mohou teploty spadnout až k -13 stupňům. Během dne se od severozápadu opět zatáhne a přidá se občasné sněžení, které bude nejčastější na horách. Nejvyšší denní teploty zůstanou většinou pod bodem mrazu, na severovýchodě země může být dokonce až -5 stupňů Celsia. I ve čtvrtek bude vítr během dne zesilovat a nadále hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí.
Přelom týdne a začátek nového roku v závěru výhledu od pátku do neděle neukazuje žádnou výraznou změnu. Počasí zůstane převážně zatažené až oblačné s občasnými sněhovými přeháňkami, které budou na horách i nadále trvalejší. Noční teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi -1 až -6 stupni, při vyjasnění až kolem -9 stupňů Celsia. Denní maxima nepřekročí plus 2 stupně, což znamená, že sněhová pokrývka by se měla ve většině poloh udržet.
Meteorologové varují, že zimní charakter počasí bude doprovázet neustálé riziko vzniku sněhových jazyků na silnicích a závějí v horských oblastech. Situace bude náročná především pro řidiče a cestující, kteří by měli počítat s delšími dojezdovými časy a sledovat aktuální výstrahy. Celkově lze očekávat, že poslední dny roku 2025 budou v celé České republice mrazivé a bohaté na sněhovou nadílku.
