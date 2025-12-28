Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem

Zima sice začíná úřadovat, ale na brusle by lidé měli chodit především na hokejové stadiony. Nikoliv na přehradu, jak to udělala žena, která ve Špindlerově Mlýně vyrazila na zamrzlou vodní plochu dokonce s kočárkem.
Na incident upozornila Městská policie Špindlerův Mlýn, která se prostřednictvím facebooku rozhodla před takovým hazardem varovat. Jak ostatně strážníci zmínili, vstup na led zakazují i cedule umístěné na březích přehrady Labská.
"Chtěli bychom upozornit návštěvníky Špindlerova Mlýna a zejména ty, kteří hledají i jiné vyžití než lyžování. Mrzne pouze týden, led na přehradě Labská dosahuje tloušťky do 8 cm a to pouze při březích. Vydávat se na ledovou plochu přehrady je tudíž riskantní a v některých případech i život ohrožující," zmínila městská policie.
K příspěvku připojila video, na kterém je zachycena žena s kočárkem. "Bohužel se najdou i tací, kteří bez problémů ohrožují i životy jiných," dodali strážníci.
Vodní nádrž Labská je vodní dílo na Labi ve Špindlerově Mlýně. Vznikla v letech 1910 až 1916, aby oblast chránila před povodněmi. Přehrada zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš.
26. prosince 2025 21:53
