Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec

Česko se v roce, který se pomalu chýlí ke konci, dočkalo nové vlády v čele se staronovým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Součástí kabinetu ale stále není poslanec Filip Turek (Motoristé). Doufá však, že i přes výhrady nakonec bude prezidentem jmenován do funkce ministra životního prostředí.
Turek tvrdí, že Motoristé vyšli prezidentovi vstříc, když bývalého europoslance nenominovali na post šéfa diplomacie. Tím se nakonec stal předseda strany Petr Macinka. Ten je v tuto chvíli pověřen i řízením ministerstva životního prostředí, v jehož čele by měl stanout právě Turek. "My jiného nominanta nemáme, takže tam není vlastně od nás v podstatě žádná jiná možnost než já," řekl ve vysílání CNN Prima News.
Turek a Pavel se setkali v pondělí na žádost prvně jmenovaného, jenž podle Hradu přednesl své argumenty a postoje k otázkám, které jsou v souvislosti s jeho osobou předmětem veřejné debaty. "Předložená vysvětlení prezidenta nepřesvědčila a jeho výhrady k případné nominaci Filipa Turka na ministra přetrvávají," uvedla prezidentská kancelář.
Hlava státu má výhrady například k tomu, že Turek slovy i činy vytváří u veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje nacistické Německo. Podle Pavla tak zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti. Dalšími činy dal najevo neúctu k hodnotám právního státu.
"Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem vlády ČR a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by toto očekávání nenaplnil, je povinností prezidenta tuto roli naplnit. Byť to prezident považuje za zcela krajní a mimořádný krok, který prezident může použít v ojedinělých a vážných případech," podotkla kancelář.
Pavla ve svém vánočním poselství ohledně otázky jmenování Turka ministrem podpořil jeho předchůdce Miloš Zeman. "Patřil jsem mezi ty, kteří hájili právo prezidenta jmenovat, či odmítnout jakéhokoliv člena vlády. Vycházel jsem ze znění Ústavy, která říká, že prezident jmenuje člena vlády na návrh premiéra. Slovo návrh je v češtině jednoznačné. Návrh totiž můžete přijmout či odmítnout," prohlásil bývalý prezident.
Turek přesto věří, že se stane členem Babišovy vlády. "Věřím, že pan prezident dodrží svá slova, která jsou všude veřejně dostupná, že toto není prezidentova kompetence, ale je to kompetence premiéra a není tady prezidentský systém, je tady parlamentní demokracie. My jsme uspěli ve volbách s programem, se superlídrem, kterým jsem byl v těch volbách já," dodal.
