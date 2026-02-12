Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.
Prezident Pavel dominuje také v takzvaném indexu důvěry a nedůvěry, kde dosáhl kladné hodnoty +28. Z dat vyplývá, že jeho podpora je velmi silná zejména mezi voliči současné opozice, ale nečekaně vysokou důvěru požívá i u nevoličů, kde dosahuje 61 procent. Zajímavostí je také jeho pozice u příznivců hnutí Motoristé sobě, kde mu důvěřuje 48 procent respondentů.
Na druhé příčce se umístil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO, kterému věří přesná polovina populace. Vojtěch si udržuje kladný index důvěry na hodnotě +18, což naznačuje, že u české veřejnosti stále požívá poměrně vysokou míru kredibility. První trojici nejdůvěryhodnějších tváří uzavírá jeho stranický kolega, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se 44 procenty.
Vládní hnutí ANO obsadilo i další přední pozice, ačkoliv u nich již začíná převažovat podíl nedůvěry. Ministryně financí Alena Schillerová i premiér Andrej Babiš se těší shodné důvěře 43 procent občanů. U obou politiků je však patrná silná polarizace společnosti; Babišovi nedůvěřuje 53 procent a Schillerové rovných 50 procent dotázaných, což oba řadí do skupiny politiků se záporným výsledným indexem.
Z řad současné opozice se nejlépe umístil předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Tomu deklarovalo důvěru 38 procent lidí, zatímco 52 procent mu nedůvěřuje. Podobné výsledky zaznamenali i další představitelé opozičních stran. Ministr školství Robert Plaga se těší důvěře 37 procent lidí a předseda Senátu Miloš Vystrčil 36 procent. Oba tito politici si navíc dokázali udržet kladný index důvěry, což znamená, že počet jejich příznivců převyšuje počet kritiků.
V první desítce se dále objevují jména jako Martin Kupka z ODS s 33 procenty nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, kterému věří 31 procent respondentů. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se pohybuje na hranici 30 procent důvěry, ovšem u něj je velmi výrazný podíl opačného tábora. Nedůvěřuje mu totiž 66 procent lidí, což z něj činí jednoho z nejhůře hodnocených politiků v šetření.
Spodní patra žebříčku důvěryhodnosti doplňují Marek Výborný za lidovce s 27 procenty a šéf Pirátů Zdeněk Hřib s 26 procenty. U Hřiba je situace podobná jako u premiéra Babiše, neboť mu nedůvěřuje nadpoloviční většina společnosti, konkrétně 54 procent. Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka, reprezentující stranu Motoristé sobě, získal důvěru u 24 procent oslovených. Na chvostu se pak nachází předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel s 13 procenty.
Zcela opačný žebříček, tedy žebříček nejvyšší nedůvěry, ovládl poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek. Tomu nedůvěřuje rekordních 70 procent české veřejnosti, zatímco věří mu pouze pětina dotázaných. Turek tak dosáhl nejnižšího indexu v celém průzkumu s hodnotou -50. Za ním v míře nedůvěry následují již zmíněný Tomio Okamura a ministr Petr Macinka se 60 procenty nedůvěry.
Sociologové z CVVM upozorňují, že vnímání politiků je silně provázáno s volebními preferencemi respondentů. Zatímco u Petra Pavla je patrná široká podpora napříč různými tábory s těžištěm u bývalé vládní koalice, Andrej Babiš se opírá primárně o voliče ANO a SPD. Specifická situace panuje u stoupenců Motoristů sobě, u nichž je podíl důvěry k Petru Pavlovi a Andreji Babišovi téměř vyrovnaný.
Výzkum probíhal formou osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku 1751 obyvatel České republiky starších 15 let. Autoři zprávy zároveň dodávají, že kvůli změně metodologie nejsou letošní výsledky přímo srovnatelné s daty z předchozích let. Šetření se zaměřilo na čtyři nejvyšší ústavní činitele, členy vlády a předsedy stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, kteří nemají vládní či ústavní funkci.
