Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

Libor Novák

12. února 2026 15:38

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

Prezident Pavel dominuje také v takzvaném indexu důvěry a nedůvěry, kde dosáhl kladné hodnoty +28. Z dat vyplývá, že jeho podpora je velmi silná zejména mezi voliči současné opozice, ale nečekaně vysokou důvěru požívá i u nevoličů, kde dosahuje 61 procent. Zajímavostí je také jeho pozice u příznivců hnutí Motoristé sobě, kde mu důvěřuje 48 procent respondentů.

Na druhé příčce se umístil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO, kterému věří přesná polovina populace. Vojtěch si udržuje kladný index důvěry na hodnotě +18, což naznačuje, že u české veřejnosti stále požívá poměrně vysokou míru kredibility. První trojici nejdůvěryhodnějších tváří uzavírá jeho stranický kolega, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se 44 procenty.

Vládní hnutí ANO obsadilo i další přední pozice, ačkoliv u nich již začíná převažovat podíl nedůvěry. Ministryně financí Alena Schillerová i premiér Andrej Babiš se těší shodné důvěře 43 procent občanů. U obou politiků je však patrná silná polarizace společnosti; Babišovi nedůvěřuje 53 procent a Schillerové rovných 50 procent dotázaných, což oba řadí do skupiny politiků se záporným výsledným indexem.

Z řad současné opozice se nejlépe umístil předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Tomu deklarovalo důvěru 38 procent lidí, zatímco 52 procent mu nedůvěřuje. Podobné výsledky zaznamenali i další představitelé opozičních stran. Ministr školství Robert Plaga se těší důvěře 37 procent lidí a předseda Senátu Miloš Vystrčil 36 procent. Oba tito politici si navíc dokázali udržet kladný index důvěry, což znamená, že počet jejich příznivců převyšuje počet kritiků.

V první desítce se dále objevují jména jako Martin Kupka z ODS s 33 procenty nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, kterému věří 31 procent respondentů. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se pohybuje na hranici 30 procent důvěry, ovšem u něj je velmi výrazný podíl opačného tábora. Nedůvěřuje mu totiž 66 procent lidí, což z něj činí jednoho z nejhůře hodnocených politiků v šetření.

Spodní patra žebříčku důvěryhodnosti doplňují Marek Výborný za lidovce s 27 procenty a šéf Pirátů Zdeněk Hřib s 26 procenty. U Hřiba je situace podobná jako u premiéra Babiše, neboť mu nedůvěřuje nadpoloviční většina společnosti, konkrétně 54 procent. Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka, reprezentující stranu Motoristé sobě, získal důvěru u 24 procent oslovených. Na chvostu se pak nachází předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel s 13 procenty.

Zcela opačný žebříček, tedy žebříček nejvyšší nedůvěry, ovládl poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek. Tomu nedůvěřuje rekordních 70 procent české veřejnosti, zatímco věří mu pouze pětina dotázaných. Turek tak dosáhl nejnižšího indexu v celém průzkumu s hodnotou -50. Za ním v míře nedůvěry následují již zmíněný Tomio Okamura a ministr Petr Macinka se 60 procenty nedůvěry.

Sociologové z CVVM upozorňují, že vnímání politiků je silně provázáno s volebními preferencemi respondentů. Zatímco u Petra Pavla je patrná široká podpora napříč různými tábory s těžištěm u bývalé vládní koalice, Andrej Babiš se opírá primárně o voliče ANO a SPD. Specifická situace panuje u stoupenců Motoristů sobě, u nichž je podíl důvěry k Petru Pavlovi a Andreji Babišovi téměř vyrovnaný.

Výzkum probíhal formou osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku 1751 obyvatel České republiky starších 15 let. Autoři zprávy zároveň dodávají, že kvůli změně metodologie nejsou letošní výsledky přímo srovnatelné s daty z předchozích let. Šetření se zaměřilo na čtyři nejvyšší ústavní činitele, členy vlády a předsedy stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, kteří nemají vládní či ústavní funkci.

před 1 hodinou

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Související

Evropská unie

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

Více souvisejících

průzkumy Petr Pavel Filip Turek Petr Macinka Tomio Okamura

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Petr Pavel

Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

před 1 hodinou

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

před 1 hodinou

Evropská unie

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

před 2 hodinami

Čínský prezident Si Ťin-pching

Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.

před 3 hodinami

WhatsApp

Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Ruské úřady nařídily úplné zablokování komunikační aplikace WhatsApp, čímž dále zpřísnily kontrolu nad digitálním prostorem v zemi. Podle mluvčího společnosti Meta, která WhatsApp vlastní, je cílem tohoto kroku přimět více než 100 milionů ruských uživatelů k přechodu na státem vytvořenou aplikaci Max. Ta je kritiky označována za nástroj pro sledování občanů, ačkoliv státní média taková obvinění odmítají.

před 3 hodinami

Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Jak najít závadné kojenecké výživy

Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.

před 6 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 6 hodinami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 8 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.

včera

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

včera

J. D. Vance

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

včera

Benjamin Netanjahu

Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich setkání se uskuteční v době narůstajícího napětí na Blízkém východě a zintenzivňujících se jednání o omezení íránského programu jaderných zbraní. Pro Netanjahua jde již o šestou návštěvu Spojených států od Trumpova návratu do úřadu, což je více, než kolik jich absolvoval kterýkoli jiný světový lídr.

včera

Kyjev

Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení

Kristýna Garkavenko, devatenáctiletá dcera kněze z východoukrajinského Pokrovsku, dorazila 19. července 2024 krátce po poledni do otcova kostela. Ačkoliv byla věřící, jejím cílem tentokrát nebyla modlitba. Díky postavení svého otce budovu dobře znala, a tak bez problémů vystoupala do druhého patra. V jedné z místností pak u okna zakrytého žaluziemi tajně nainstalovala mobilní telefon.

včera

Lucie Charvátová

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.

Aktualizováno včera

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 

včera

Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity

Chřipka a respirační infekce se nadále šíří v populaci. V posledních dnech došlo k dalšímu nárůstu nemocnosti, vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). U školáků ale začínají mít pozitivní efekt probíhající jarní prázdniny. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy