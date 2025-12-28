Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu

Novou a přesnější předpověď na Silvestra a Nový rok představili v neděli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Slibuje sněhovou nadílku na horách i v nižších polohách. V Česku zároveň zesílí vítr, budou tak hrozit sněhové jazyky či závěje.
Předpověď na příští týden slibuje na sníh bohaté počasí, především na horách. První nadílka přijde v souvislosti s ochlazením během pondělního dne, respektive noci na úterý. Česko totiž od severu ovlivní studená fronta.
"Nejvíce by mělo za tuto úvodní sněhovou situaci nasněžit hlavně na severních a severovýchodních, respektive východních pohraničních horách. Největší pravděpodobnosti na úhrny i kolem 10 cm za 24 hodin mají hlavně Jizerské hory, Krkonoše, patrně i Krušné hory, možná i Jeseníky a Beskydy," uvedli meteorologové na síti X.
V nižších polohách, kde zpočátku hrozí dešťové či smíšené srážky, napadnou maximálně jednotky centimetrů sněhu. Mírně větší může být nadílka na Českomoravské vrchovině. Od úterý se zároveň více rozfouká, není tak vyloučena tvorba sněhových jazyků.
Meteorologické modely se shodují na tom, že další sněhová nadílka přijde na Silvestra, tedy ve středu. Česko se bude nacházet pod vlivem výraznější brázda nízkého tlaku od severu. "Sněhu by mohlo být víc, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou již tvořit závěje. Sněhové jazyky se během Silvestra mohou tvořit četně," upozornili experti na počasí.
Ohledně silvestrovských úhrnů nového sněhu zatím panuje příliš velká nejistota. Na horách však může znovu napadnout až deset centimetrů, lokálně i více. I v nižších polohách má na většině území napadnout několik centimetrů.
