Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. prosince 2025 15:47

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Dramatický incident se už v pátek večer odehrál v Českých Budějovicích. Policisté tam v obchodním centru zasahovali proti nebezpečnému a ozbrojenému muži, který vyhrožoval kolemjdoucím. 

Policie na sociální síti X prozradila, že proti dotyčnému zasáhl policista, který v tu chvíli nebyl ve službě. "V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí. V sekundě pak sám čelil noži útočníka a výhrůžce smrtí," popsali strážci zákona.

Policista dostal pachatele na zem, následně mu pomohly přivolané posily. Celý incident se obešel bez zranění, útočník byl zadržen. "U Mercury je značný pohyb osob, vše mohlo dopadnout hůř," dodala policie. 

K dramatickému incidentu v obchodním domě došlo v den, kdy byla většina obchodů ještě uzavřená. Provozovatelé se totiž o vánočních svátcích podřizují příslušnému zákonu o prodejní době v maloobchodě. 

