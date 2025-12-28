V oblasti kolem Záporožské jaderné elektrárny zavládlo příměří mezi ruskými a ukrajinskými vojáky. Během klidu zbraní dojde k opravám elektrického vedení, což povede ke zlepšení jaderné bezpečnosti, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).
Agentura na sociální síti X informovala, že dojednala s Kyjevem a Moskvou lokální příměří, během kterého proběhnou zásadní opravy elektrického vedení. "Tým MAAE monitoruje opravy, které mají trvat několik dní a jsou součástí neustálých snah zabránit jaderné nehodě během vojenského konfliktu," zmínila organizace.
Ředitel agentury Rafael Grossi poděkoval ukrajinské a ruské straně za souhlas s klidem zbraní, aby se v dalších dnech povedlo obnovit přenos energie mezi rozvodnami jaderné a tepelné elektrárny, čímž se posílí jaderná bezpečnost.
Záporožská elektrárna má šest bloků a výkon 6000 megawattů a je od prvních dnů ruské invaze, která vypukla 24. února 2022, pod kontrolou ruských jednotek. Jde o nejvýkonnější zařízení svého druhu v Evropě. Elektrárna se během konfliktu opakovaně stala terčem ostřelování, ze kterého se navzájem obviňovaly obě strany.
Na území dnešní Ukrajiny se ještě za dob Sovětského svazu stala nejhorší jaderná havárie v historii lidstva. 26. dubna 1986 došlo k přehřátí, protavení a výbuchu čtvrtého reaktoru Černobylské jaderné elektrárny.
Související
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
válka na Ukrajině , Záporožská jaderná elektrárna , Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
před 1 hodinou
Příměří u jaderné elektrárny v Záporoží. Začaly kritické opravy vedení
před 2 hodinami
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
před 2 hodinami
Francie oplakává Bardotovou. O dojmy se podělil i prezident Macron
před 3 hodinami
Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany
před 4 hodinami
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
před 5 hodinami
Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem
před 6 hodinami
Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová
před 6 hodinami
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
před 7 hodinami
Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu
před 8 hodinami
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
před 9 hodinami
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
před 10 hodinami
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
včera
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
včera
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
včera
Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti
včera
Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie
včera
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
včera
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
včera
Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát
Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.
Zdroj: Libor Novák