I v Teplicích se v sobotu opět otevřely obchody, ale na jednom místě musely během dne neplánovaně přerušit provoz. Policie totiž musela na základě anonymní výhrůžky evakuovat obchodní centrum. Hrozba se naštěstí nepotvrdila.
Policie v sobotu po 16. hodině informovala o probíhající evakuaci obchodního centra Galerie Teplice kvůli anonymní výhrůžce střelbou. Spustila zároveň pátrání po neznámém volajícím.
Evakuace se nakonec týkala přibližně 1 500 osob. "Po důkladné prohlídce celého objektu se lidé postupně vracejí zpět do obchodů. Na základě dosud prověřených informací se hrozba nepotvrdila a v současné době nikomu nehrozí žádné nebezpečí," sdělili strážci zákona na sociální síti X.
Policejní hlídky i po evakuaci zůstaly na místě a v bezprostředním okolí obchodního domu. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.
Obchody se v Česku v sobotu ráno opět otevřely po více než dvou dnech, kdy byly během vánočních svátků ze zákona mimo provoz. Zákazníkům budou k dispozici až do Nového roku, kdy se opět na jeden den uzavřou.
Související
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
krimi , Policie ČR , Ústecký kraj
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
před 1 hodinou
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
před 2 hodinami
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
včera
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
včera
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
včera
Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti
včera
Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie
včera
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
včera
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
včera
Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát
včera
Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer
včera
Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA
včera
"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání
včera
Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří
včera
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev
včera
Počasí na Silvestra a Nový rok. Na hory může dorazit sněhová nadílka
26. prosince 2025 21:53
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
26. prosince 2025 21:05
Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice
26. prosince 2025 19:56
Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne
26. prosince 2025 18:31
Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy
Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů.
Zdroj: Jan Hrabě