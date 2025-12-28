Světovou kinematografií otřásla po Vánocích smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřela legendární francouzská filmová herečka a zpěvačka Brigitte Bardotová. Za dvě dekády úspěšné kariéry natočila desítky filmů, se šoubyznysem se překvapivě rozloučila už před čtyřicítkou.
O úmrtí Bardotové informovala její nadace, sdělila britská stanice BBC. "S neuvěřitelným smutkem oznamujeme smrt zakladatelky a prezidentky, madam Brigitte Bardotové, světově proslulé herečky a zpěvačky, která se rozhodla opustit svou prestižní kariéru, aby věnovala svůj život a energii zvířatům a své nadaci," píše se v prohlášení.
Pařížská rodačka Bardotová byla velkou filmovou hvězdou konce 50. a celých 60. let minulého století. Jako mladá se věnovala baletu, úspěšnou hereckou kariéru zahájila v roce 1952. O pět let později se proslavila díky roli ve filmu ...a Bůh stvořil ženu.
Oscara sice francouzská ikona popkultury nikdy nezískala, ale obdržela cenu Donatellův David pro nejlepší zahraniční herečku za výkon ve filmu Pravda. Vysloužila si také nominaci na cenu BAFTA v obdobné kategorii. Během kariéry si zahrála v téměř padesáti filmech a několika muzikálech. Zároveň nahrála přes 60 písní.
Bardotová učinila v roce 1973, kdy jí ještě nebylo ani 40 let, zásadní rozhodnutí a odešla ze světa šoubyznysu. Přesto si vysloužila Řád čestné legie, jímž byla oceněna v roce 1985. Ve zbytku života byla zapálenou aktivistkou za práva zvířat, z toho důvodu založila i Nadaci Brigitte Bardot.
Související
Francouzský rozhlas omylem zveřejnil nekrology žijících osobností, "pohřbil" i královnu Alžbětu II.
"Odporná jatka, barbarství". Herečka Bardotová napsala řízný dopis Putinovi
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová
před 53 minutami
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
před 2 hodinami
Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu
před 2 hodinami
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
před 3 hodinami
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
před 4 hodinami
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
včera
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
včera
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
včera
Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti
včera
Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie
včera
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
včera
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
včera
Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát
včera
Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer
včera
Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA
včera
"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání
včera
Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří
včera
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev
včera
Počasí na Silvestra a Nový rok. Na hory může dorazit sněhová nadílka
26. prosince 2025 21:53
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
Pokud jste dnes vyrazili do ulic, ještě jste sledovali uzavřené supermarkety. V letošním roce je to naposledy, co se jejich provozovatelé museli podřídit zákonu. V příštím týdnu ale opět nastane situace, kdy si po celý den nenakoupíte.
Zdroj: Jan Hrabě