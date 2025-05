Hned od úvodního vhazování byli v herningské hale výrazně slyšet čeští fanoušci, kteří od svých reprezentantů chtěli ihned gól. Krátce po buly v úvodním kruhu posílal puk po vystižení české rozehrávky Asetov k Vejmelkovi, ale ten si s tím vším jednoduše poradil. Z počátku zápasu se týmy oťukávály, zatímco Kazachstánci spíše puky odevzdávali, Češi hledali cestu do útočného pásma. Ve třetí minutě měl první vážnější pokus Pastrňák, jenž to zkoušel z pravého kruhu, ale zamířil pouze do debutujícího gólmana Amirbekova.

Ten měl následně štěstí při Flekově samostatném úniku na něj, když český útočník zamířil do tyčky. V šesté minutě tu ale byl další únik na kazachstánskou branku, do něhož se tentokrát po Beránkově bekhendové přihrávce dostal Stránský a ten si již dokonale poradil, 1:0 pro Česko.

Krátce na to mohl zvýšit Červenka střelou z levého kruhu, proti byla ale lapačka Amirbekova. Prakticky brzy už Češi začali ovládat kluziště a byla tu tak za chvíli další velká příležitost, kdy se Klapka nacházející se poblíž kazachstánské branky snažil doklepnout kotouč do odkryté klece. Gólman Amirbekov se snažil včas přesunout se od své levé tyče k pravé a nakonec z toho bylo další zakončení do brankové konstrukce. Poté ale opět zasahoval Amirbekov svou lapačkou, tentokrát proti Kodýtkovi.



V 9. minutě se poprvé výrazně podívali do českého pásma, do něhož vjel Starčenko podél střídaček a z pravé strany tvrdě vypálil do Vejmelky. Po menší odmlce se Češi podívali do útočného pásma, konkrétně zkoušel Nečas překvapit soupeře po rychlém objetí branky, ale plán se mu nevyvedl podle představ. Po úvodní sérii českých příležitostí měli svěřenci kouče Radima Rulíka kolem poloviny první třetiny problémy přecházet přes střední pásmo.



V 16. minutě to zkoušel dvakrát Voženílek, jednou střelbou ze slotu, pak si do slotu najížděl z pravého kruhu, aby následně forhendem zakončil, ale Amirbekova nezaskočil. Češi ale jinak měli nadále potíže dostat se do útočného pásma a chvíli tam vydržet a to hlavně kvůli dobře připraveným a postaveným Kazachstáncům. I proto tak zůstalo jen u jednobrankového vedení po první třetině, která byla překvapivě vyrovnaná i v poměru střel – 8:8.



Úvodní sestavy:

Česko: Vejmelka (Vladař) – Krejčík (A), Hronek, Hájek, Gazda, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček – Pastrňák (A), Sedlák, Červenka (C) – Flek, Voženílek, Klapka – Nečas, M. Špaček, Zadina – Stránský, Kodýtek, Beránek. Trenér: Radim Rulík

Kazachstán: Amirbekov (Pavlenko) – Orechov, Breus, Beketajev, Danijar, Gaitamirov, Koroljov, Metalnikov, Mikhailov – Starčenko (C), Šestakov, Michajlis (A) – Asetov (A), Lichotnikov, Paňukov – Kolesnikov, Omirbekov, Savickij – Kajržan, Volkov, Muratov. Trenér: Oleg Bolyakin