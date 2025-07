Metro opět začne stavět na Staroměstské. Má to ale háček

O opětovném otevření stanice pro výstup informoval dopravní podnik na sociální síti X. Vstup zůstává uzavřen. "V rámci plánované opravy se podařilo zprovoznit jeden z eskalátorů s využitím dílů z poškozených zařízení po mimořádné události. DPP nadále intenzivně pracuje na kompletním zprovoznění stanice Staroměstská," uvedl dopravce.

Podnik doporučili cestujícím, aby využili sousední stanici Malostranská, která je plně v provozu. "O termínu otevření stanice i pro vstup bude veřejnost včas informována," dodala městská firma.

Staroměstskou uzavřela událost, ke které došlo během první červencové soboty kolem 22:30. Po odhození zapáleného předmětu zahořel eskalátor. "Během velmi krátké chvíle se dým dostal skrz schodiště do prostor metra a na eskalátoru vznikla mezi cestujícími panika. Ti okamžitě začali, ve strachu o svůj život, utíkat pryč," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová s tím, že evakuace se týkala desítek cestujících.

Policie pátrala po šestici mužů z kamerového záznamu. Jejich totožnost už zná. "Jedná se o občany naší země ve věku od dvaceti do třiadvaceti let," sdělila mluvčí. Ve věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let.

Policisté předběžně vyčíslili škodu na přibližně milion korun. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) se ale částka může změnit. Veškeré škody způsobené požárem vyčíslí dopravní podnik až po provedení oprav a zprovoznění eskalátorů.