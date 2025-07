Metro ovlivní výluka. Přestup mezi linkami bude složitější

„Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází od soboty 26. července 2025 (od zahájení provozu) do neděle 27. července 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně),“ uvedl dopravní podnik na webu.

Zavedena bude náhradní tramvajová doprava, půjde o linku XC. Pojede v trase Hlavní nádraží (zastávka v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (zastávka na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Jezdit bude také tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Nastane také změna u tramvajové linky 23, která bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).