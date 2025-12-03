Vážný incident se v úterý stal na lince A pražského metra. Ve stanici Hradčanská spadla pod soupravu mladá žena, která utrpěla vážná zranění. Zřejmě šlo o pokus o sebevraždu. Událost ovlivnila provoz na zmíněné lince.
O incidentu informovala Pražská integrovaná doprava (PID) v úterý po jedné hodině odpoledne na síti X. "Z důvodu pádu osoby do kolejiště je přerušen provoz metra A mezi stanicemi Dejvická - Náměstí Míru," uvedl dopravce.
Cestující museli během omezení provozu využívat pravidelné tramvajové linky. Došlo také k dočasnému prodloužení autobusových linek 107 a 147 z Dejvické na Staroměstskou. Plný provoz na lince A byl obnoven po 14. hodině.
Související
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
Metro ochromí další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
před 43 minutami
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
před 1 hodinou
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
před 2 hodinami
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
před 2 hodinami
V Uherském Brodě evakuovali školu. V budově se nacházela nebezpečná látka
před 3 hodinami
"Je vidět stále jasněji, kdo se fláká." Tlak na spojence NATO, aby přispěli na zbraně pro Ukrajinu, roste
před 4 hodinami
Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník
před 4 hodinami
Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027
před 5 hodinami
Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu
před 6 hodinami
Muži dochází. Armádní drony na Ukrajině už pilotují i civilistky
před 7 hodinami
Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti
před 9 hodinami
Napětí v NATO sílí. Státy chtějí o Ukrajině rozhodnout, ne se podvolit USA
před 9 hodinami
Malajsie po 11 letech obnovuje pátrání po letu MH370
před 10 hodinami
"Měli by se vrátit, odkud přišli." Trump prohlásil, že nechce v USA Somálce
před 11 hodinami
Jednání o míru na Ukrajině se zasekla. Rozhovory v Moskvě výsledek nepřinesly
před 13 hodinami
Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh
včera
Vražda v Mírově objasněna. Obviněným je recidivista, podobný čin už jednou spáchal
včera
Ideologie, nebo velmocenská identita? Nad zdroji zahraniční politiky Moskvy
včera
Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii
včera
Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu
Bývalý poslanec Dominik Feri si již odpykal polovinu tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Podle dostupných informací požádal o předčasné propuštění. Rozhodnutí by mělo padnout na začátku příštího roku.
Zdroj: Jan Hrabě