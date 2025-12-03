Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu

Jan Hrabě

3. prosince 2025 19:54

Pražské metro, ilustrační fotografie.
Pražské metro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Vážný incident se v úterý stal na lince A pražského metra. Ve stanici Hradčanská spadla pod soupravu mladá žena, která utrpěla vážná zranění. Zřejmě šlo o pokus o sebevraždu. Událost ovlivnila provoz na zmíněné lince. 

O incidentu informovala Pražská integrovaná doprava (PID) v úterý po jedné hodině odpoledne na síti X. "Z důvodu pádu osoby do kolejiště je přerušen provoz metra A mezi stanicemi Dejvická - Náměstí Míru," uvedl dopravce. 

Cestující museli během omezení provozu využívat pravidelné tramvajové linky. Došlo také k dočasnému prodloužení autobusových linek 107 a 147 z Dejvické na Staroměstskou. Plný provoz na lince A byl obnoven po 14. hodině. 

26. listopadu 2025 21:48

Metro ochromí další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní

