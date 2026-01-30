Metro po víkendu přestane stavět v jedné ze stanic. Začne rekonstrukce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. ledna 2026 21:18

Metro, ilustrační fotografie.
Metro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

V únoru se na několik měsíců uzavře jedna ze stanic pražského metra na lince A. Vlaky jí budou projíždět, náhradní dopravu budou zajišťovat tramvaje. Stanice by se měla opět zprovoznit před Vánoci. 

"Z důvodu rekonstrukce bude od pondělí 2. února 2026 přibližně na deset měsíců uzavřena stanice metra Flora. Během této doby budou vlaky metra stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí. Současně bude zcela uzavřen vestibul a podchody stanice," informoval dopravní podnik v tiskové zprávě. 

Stavební práce na modernizaci stanice a budování jejího bezbariérového zpřístupnění začaly v říjnu, ale až v únoru vstoupí do hlavní fáze. Především během ní dojde k výměně původních tříramenných sovětských eskalátorů. Po ukončení provozu v noci z neděle 1. na pondělí 2. února se naplno rozeběhne odstrojování v celém rozsahu stanice. 

Flora by však ještě letos měla být cestujícím opět k dispozici. Předpoklad otevření zmodernizované stanice Flora je na přelomu listopadu a prosince 2026. Kompletní modernizaci stanice Flora a výstavbu jejího bezbariérového zpřístupnění realizuje sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS.

Dopravce vysvětlil, že jako náhradní doprava do oblasti Flory budou sloužit pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra linky A. Z náměstí Míru je možné využít linky 10, 11 a 16, od stanice Jiřího z Poděbrad poslouží linka 13 a od stanice Želivského linka 16

Během celé doby uzávěry stanice nebude možné využívat její vestibul ani podchody. Až do opětovného zprovoznění stanice v nich logicky nebudou fungovat obchody ani veřejné toalety. Vinohradskou ulici bude možné přecházet pouze po vyznačených přechodech pro chodce.

