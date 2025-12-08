Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. prosince 2025 21:58

Metro
Metro

Metro začne ještě v prosinci opět zastavovat na všech stanicích na lince C. Jen několik dní před Vánocemi se cestujícím otevře stanice Pankrác, kde od ledna probíhá rekonstrukce. Stanici se podaří zpřístupnit s předstihem oproti plánu. 

Dopravní podnik v pátek informoval, že stanice Pankrác na lince C se opět otevře pro cestující v pátek 19. prosince ve 14 hodin. Potvrdil to i náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který zmínil, že bude stanice zpřístupněna o 17 dní dříve, než bylo v původním harmonogramu plánováno. V provozu měla být až od 5. ledna 2026.

"Díky všem, kteří na tom makali. Provoz metra se plně obnoví, první souprava zastaví a otevře dveře cestujícím přesně ve 14:00. Modernizace bude sice ještě pokračovat v technických a služebních prostorách, ale bez dopadů na běžný provoz. Pankrác jede zase naplno. A přestup na metro D je hotov," napsal Hřib. 

Stanice Pankrác je kvůli rekonstrukci uzavřena od pondělí 6. ledna 2025. Vlaky stanicí projíždějí. Lidé musí aktuálně v oblasti, kterou stanice obsluhuje, využívat povrchovou dopravu. 

Dopravce doporučuje zejména tramvajovou linku 19 od stanice metra Pražského povstání. Její provoz je posílen. Došlo zároveň ke zkrácení linky 193 do trasy Šeberák – Pražského povstání, kterou je možné v úseku Pražského povstání – Pankrác využít jako náhradní dopravu. Ze stanice Budějovická je možné využít autobusovou linku 134. 

