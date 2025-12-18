Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení

18. prosince 2025 19:41

Pražské metro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Metru se ani v předvánočním týdnu nevyhnuly komplikace. Během úterý nejezdily vlaky mezi Smíchovem a Florencí. Na vině byla technická závada, oznámil dopravní podnik na sociální síti. Cestující museli do tramvají. 

"Z důvodu technické závady je přerušen provoz metra B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florenc," uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) v úterý po 9. hodině na síti X. Cestující vyzvala, aby v dotčeném úseku využili posílené pravidelné tramvajové linky.

Problémy na "žluté" lince metra ale neměly dlouhého trvání. Plný provoz se podařilo obnovit krátce po 10. hodině. V čem přesně závada spočívala, to dopravce neprozradil. 

Metro se během předvánočního týdne zbaví i jednoho dlouhodobého omezení. V pátek ve 14 hodin se pro cestující opět zprovozní stanice Pankrác na lince C, kterou vlaky od 6. ledna pouze projížděly kvůli probíhající rekonstrukci. 

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus

