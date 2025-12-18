Metru se ani v předvánočním týdnu nevyhnuly komplikace. Během úterý nejezdily vlaky mezi Smíchovem a Florencí. Na vině byla technická závada, oznámil dopravní podnik na sociální síti. Cestující museli do tramvají.
"Z důvodu technické závady je přerušen provoz metra B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florenc," uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) v úterý po 9. hodině na síti X. Cestující vyzvala, aby v dotčeném úseku využili posílené pravidelné tramvajové linky.
Problémy na "žluté" lince metra ale neměly dlouhého trvání. Plný provoz se podařilo obnovit krátce po 10. hodině. V čem přesně závada spočívala, to dopravce neprozradil.
Metro se během předvánočního týdne zbaví i jednoho dlouhodobého omezení. V pátek ve 14 hodin se pro cestující opět zprovozní stanice Pankrác na lince C, kterou vlaky od 6. ledna pouze projížděly kvůli probíhající rekonstrukci.
Související
Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
před 1 hodinou
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
před 2 hodinami
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
před 2 hodinami
Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky
před 3 hodinami
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
před 4 hodinami
Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu
před 5 hodinami
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
před 6 hodinami
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
před 7 hodinami
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
před 7 hodinami
Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině
před 8 hodinami
Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán
před 9 hodinami
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
před 9 hodinami
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
před 10 hodinami
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
před 11 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
před 11 hodinami
Turek se podíval do kalendáře. Chce novou schůzku s prezidentem
před 12 hodinami
Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident
včera
Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa
včera
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
včera
Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem
Internetem se v prosinci prohnala vlna hoaxů vyvolaná realistickým, avšak zcela smyšleným videem o údajném státním převratu ve Francii. Digitálně vytvořený snímek tvrdil, že prezident Emmanuel Macron byl svržen neznámým plukovníkem a v zemi aktuálně vládne chaos.
Zdroj: Libor Novák