Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.
Přestože se Amorimovi v minulém ročníku 2024/25 podařilo své svěřence dovést až do finále Evropské ligy, na domácí scéně se Rudým ďáblům hrubě nedařilo. Vždyť v anglické Premier League skončili až jako patnáctí, čímž se tak Amorim postaral o nejhorší výsledek v klubové historii od sezóny 1973/74. Tehdy tento slavný anglický velkoklub z nejvyšší soutěže dokonce sestoupil.
Portugalský kouč tak zůstal daleko za očekáváním navzdory referencím, které na něj přicházely během jeho působení ve Sportingu Lisabon, kde se mu naopak dařilo. Manchester United byl přeci jenom pro mladého čtyřicetiletého perspektivního trenéra velkým soustem.
Od začátku svého působení se ocital pod tlakem a prakticky nikdy se příliš nesetkal od veřejnosti pochvalných slov za to, jaký fotbal ordinuje svým svěřencům. Nakonec se mu stala osudným nedávná remíza 1:1 s Leedsem. Kromě toho je v této sezóně Manchester United bez evropských pohárů a v Ligovém poháru už také nefiguruje, protože překvapivě vypadl s Grimsby hrajícím čtvrtou ligu.
Prozatímním Amorimovým nástupcem se pak stal Darren Fletcher, který měl dosud v klubu na starosti tým hráčů do 18 let.
Ještě dříve se v novém roce rozhodli ke změně v dalším anglickém velkoklubu Chelsea. Tam musel předčasně skončit Enzo Maresca a prakticky od jeho odchodu se mluvilo jako o jeho možném nástupci o Liamu Roseniorovi. To především proto, že jak Chelsea, tak Štrasburk, ve kterém dosud tento anglický kouř působil, spadají pod stejného majitele.
I když ještě v úterý ráno na tiskové konferenci ujišťoval novináře a veřejnost, že žádnou smlouvu s Chelsea nepodepsal, přičemž však mluvil jen o „ústní dohodě“. „Všechno je dohodnuto a pravděpodobně to bude v příštích několika hodinách. Jsem tady, protože mi na tomto klubu (Štrasburku) záleží, a cítil jsem, že je správné dnes osobně odpovědět na vaše otázky, než půjdu dál,“ nechal se tehdy Rosenior slyšet konkrétně.
Během toho samého dne už dostal od Štrasburku svolení o spolupráci s Londýňany jednat a nakonec se s nimi Rosenior dohodl na smlouvě až do roku 2032. Kromě toho se také dohodl na tom, že stejně jako ve Štrasburku, tak i v Chelsea budou jeho asistenty Kalifa Cissé a Justin Walker.
Připomeňme, že Rosenior působil ve Štrasburku od předloňského léta, přičemž v minulé sezóně 2024/25 dokázal s týmem obsadit ve francouzské lize sedmou příčku a kvalifikovat se tak do Konferenční ligy. I proto se s tamním vedením ještě loni na jaře dohodl na prodloužení smlouvy až do roku 2028.
Nyní označil své štrasburské angažmá za pro něj nejpřínosnější období v trenérské kariéře. Dodejme, že před Štrasburkem působil také v Derby County a Hull City. V posledně jmenovaném anglickém klubu pak působil také jako aktivní fotbalista. „Posledních 18 měsíců bylo radostných a nejlepších v mé profesionální kariéře,“ uvedl Rosenior a neskrýval nadšení ze svého kariérního posunu. „Jsem nadšený z budoucnosti. Celý život jsem pracoval na tom, abych byl trenérem a vedl klub světové úrovně. Vyvolává to také smutek z toho, co za sebou opouštím. Je to emotivní, protože je to můj poslední den a čas, kdy se probouzím jako manažer Štrasburku. To je fotbal,“ dodal.
„Udělám vše pro to, aby klub dosáhl úspěchu, který si zaslouží. Hluboce věřím v týmovou práci, jednotu, sounáležitost a vzájemnou spolupráci a tyto hodnoty budou jádrem všeho, co děláme. Budou základem našeho úspěchu,“ zakončil Rosenior.
