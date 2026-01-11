Blíží se okamžik, kdy se Praha dočká dalšího funkčního mostu přes Vltavu. V sobotu začaly na jednom z břehů řeky práce na napojení Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. Lidé tak v dotčené oblasti budou až do příštího víkendu jezdit náhradními autobusy.
"Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati dochází od soboty 10. ledna 2026 (přibližně od 00.00 hodin) do soboty 17. ledna 2026 (přibližně do 24.00 hodin) k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Podolská vodárna – Libuš," uvedl dopravní podnik na webu.
Tramvajové linky 2, 3, 17 a 92 od soboty jezdí jen do zastávky Podolská vodárna. Linka 21 je dočasně zrušena. V denním provozu jsou zavedeny náhradní autobusové linky X2 (Podolská vodárna – Nádraží Braník) a X17 (Podolská vodárna – Libuš). V noci oblast obsluhuje náhradní autobusová linka X92 (Podolská vodárna – Sídliště Modřany / Levského).
Ještě v lednu se na podobné omezení provozu městské hromadné dopravy kvůli novému mostu přes Vltavu musí připravit i na druhém břehu řeky.
"Z důvodu snesení železničního mostu, napojení nové tramvajové trati na Dvoreckém mostě a údržbě tramvajové trati dochází od soboty 24. ledna 2026 (přibližně od 0.00 hodin) do pondělí 2. února 2026 (přibližně do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Na Knížecí – Slivenec," upozorňuje dopravce.
Dvorecký most se staví od roku 2022. Propojí oblast Lihovaru na smíchovské straně a Podolí v místech, kde se nachází ikonický plavecký stadion. Sloužit bude městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům.
Související
Zkáza mostu v Baltimore na videu. Loď ho poslala ke dnu, pohřešuje se několik lidí
Nad silnicí v Indii vede 27metrový most pro hady, má i "navigační zařízení"
Mosty obecně , MHD Praha , Praha
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy
před 1 hodinou
Trump sliboval miliardové investice do Venezuely. Ropné firmy se ale zdráhají
před 2 hodinami
Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled
včera
Zdravá a o rok starší. Britská princezna Kate je vděčná přírodě
včera
Další překvapivá trenérská změna v extralize. Pokorný končí na vlastní žádost v Brně
včera
Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž
včera
Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open
včera
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
včera
Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta
včera
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
včera
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
včera
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
včera
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
včera
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
včera
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
včera
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
včera
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
včera
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
včera
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
včera
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
Americký prezident Donald Trump vyjádřil názor, že USA musí vlastnit Grónsko, aby Rusku a Číně zabránili v ovládnutí ostrovní země. Naznačil také, že Washington je připraven dosáhnout svého prakticky jakýmkoliv způsobem.
Zdroj: Lucie Podzimková