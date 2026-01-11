Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy

11. ledna 2026 9:11

Tramvaje v zimě, ilustrační fotografie.
Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Blíží se okamžik, kdy se Praha dočká dalšího funkčního mostu přes Vltavu. V sobotu začaly na jednom z břehů řeky práce na napojení Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. Lidé tak v dotčené oblasti budou až do příštího víkendu jezdit náhradními autobusy. 

"Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati dochází od soboty 10. ledna 2026 (přibližně od 00.00 hodin) do soboty 17. ledna 2026 (přibližně do 24.00 hodin) k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Podolská vodárna – Libuš," uvedl dopravní podnik na webu. 

Tramvajové linky 2, 3, 17 a 92 od soboty jezdí jen do zastávky Podolská vodárna. Linka 21 je dočasně zrušena. V denním provozu jsou zavedeny náhradní autobusové linky X2 (Podolská vodárna – Nádraží Braník) a X17 (Podolská vodárna – Libuš). V noci oblast obsluhuje náhradní autobusová linka X92 (Podolská vodárna – Sídliště Modřany / Levského). 

Ještě v lednu se na podobné omezení provozu městské hromadné dopravy kvůli novému mostu přes Vltavu musí připravit i na druhém břehu řeky. 

"Z důvodu snesení železničního mostu, napojení nové tramvajové trati na Dvoreckém mostě a údržbě tramvajové trati dochází od soboty 24. ledna 2026 (přibližně od 0.00 hodin) do pondělí 2. února 2026 (přibližně do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Na Knížecí – Slivenec," upozorňuje dopravce. 

Dvorecký most se staví od roku 2022. Propojí oblast Lihovaru na smíchovské straně a Podolí v místech, kde se nachází ikonický plavecký stadion. Sloužit bude městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. 

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

