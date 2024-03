Zkáza mostu v Baltimore na videu. Loď ho poslala ke dnu, pohřešuje se několik lidí

Most Francis Scott Key Bridge se po nárazu bortí do vody. (26.3.2024) Foto: reprofoto twitter

Most Francis Scott Key Bridge ve městě Baltimore v americkém státě Maryland šel v úterý brzy ráno místního času ke dnu poté, co do jedné z opěr narazila nákladní loď. Několik vozidel spadlo z mostu do studených vod, záchranáři pátrají po přeživších. Zatím byli z vody vytaženi dva lidé.