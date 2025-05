Teplejší počasí si dává delší pauzu. Česko se musí připravit na něco jiného

Období chladného a teplotně podprůměrného počasí začalo v neděli a s největší pravděpodobností potrvá minimálně do konce týdne, konstatovali meteorologové. "Srážek nebude mnoho a teploty odpoledne jen výjimečně a jen v některých dnech týdne překročí 15 °C. Po ránu to bude většinou na slabší kabát," uvedl ČHMÚ v neděli na sociální síti X.



Nejníže klesnou teploty během úterní noci a středečního rána. Minima spadnou až k nule, odborníci proto očekávají četné přízemní mrazíky.



"Modely nicméně předpokládají, že například na Moravě by mělo být díky větší oblačnosti tepleji," zmínili meteorologové.



Předpověď zatím není zcela stoprocentní pro závěr týdne. Podle expertů je ale možný i přechodný vpád chladnějšího vzduchu od severu s možností sněhových přeháněk na hřebenech nejvyšších hor.



"Výraznější oteplení a návrat k teplotám výrazně nad 20 °C prozatím není ve výhledu ani na začátku týdne od 12. května," dodali meteorologové.