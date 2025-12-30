Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy

Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí doprovázené mrazem, sněžením a nepříjemným větrem. Podle aktuální předpovědi meteorologů nás čeká týden, kdy se teploty budou pohybovat kolem bodu mrazu a řidiči by si měli dávat pozor zejména na ranní náledí a sněhové jazyky ve vyšších polohách.
Úterní den začne polojasnou oblohou, ale postupně bude mraků přibývat. Na horách se objeví sněžení, které se odpoledne může ojediněle vyskytnout i v nižších polohách. Teploty zůstanou nízko, mezi -3 a +1 °C, a pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr, který v nárazech dosáhne až 55 km/h.
Středa bude ve znamení zatažené oblohy a častějších srážek. Od severozápadu dorazí občasné sněžení, které v polohách pod 300 metrů může přechodně přecházet v déšť se sněhem. Na horách bude sněžit trvaleji a napadnout může až 20 cm nového sněhu. Situaci zkomplikuje silný západní vítr s nárazy až 70 km/h, který bude zejména od vyšších poloh vytvářet sněhové jazyky a závěje. Noční mrazy mohou klesnout až k -8 °C.
Druhá polovina týdne přinese jen mírné uklidnění. Ve čtvrtek i v pátek bude převážně oblačno s ojedinělými sněhovými přeháňkami, přičemž denní maxima se udrží mezi -2 a +3 °C. Vítr v Čechách a ve Slezsku zůstane čerstvý s nárazy kolem 55 km/h, takže riziko tvorby sněhových jazyků v horách přetrvá až do pátečního večera.
První lednový víkend zůstane pod vlivem zatažené oblohy. V sobotu i v neděli lze očekávat občasné sněžení na většině území, v nížinách se mohou objevit i srážky smíšené. Teploty se budou i nadále držet v úzkém rozmezí od -4 do +1 °C. Noční teploty při vyjasnění mohou klesat k -8 °C.
