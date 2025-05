Totální selhání, gigantický omyl. Macron s von der Leyenovou tvrdě sepsuli Trumpa

Von der Leyen bez okolků upozornila, že role vědy je v současném světě zpochybňována a s ní i investice do otevřeného a svobodného výzkumu. „Je to gigantický omyl. Věda nemá pas, pohlaví, etnický původ ani politickou příslušnost,“ uvedla během projevu. Evropská komise podle ní v rámci nové iniciativy uvolní v letech 2025 až 2027 částku 500 milionů eur, která má pomoci přilákat talentované vědce z Evropy i celého světa.

Macron byl ve své kritice adresnější. Upozornil na to, že Spojené státy, jakožto jedna z největších světových demokracií, začaly rušit výzkumné programy jen kvůli slovu „diverzita“ v jejich názvu. Varoval také před tím, že tamní výzkumníci čelí drastickému omezení možností získat víza. „To, co se děje za oceánem, by před pár lety nikdo nepovažoval za možné,“ prohlásil Macron.

Řada dalších účastníků akce se rovněž kriticky vyjádřila k Trumpově snaze omezit federální financování výzkumu, včetně miliardových škrtů pro elitní univerzity jako Harvard. Například francouzský ministr vysokého školství Philippe Baptiste a profesor Stanfordovy univerzity Robert Proctor přirovnali vývoj v USA k „obrácenému osvícenství“.

Von der Leyen ve svém vystoupení také oznámila další kroky na podporu vědy a inovací: připravuje Evropský inovační zákon, strategii Startup and Scaleup pro podporu podnikání v oblasti vědy, a legislativní návrh na zakotvení svobody vědeckého výzkumu do práva EU prostřednictvím zákona o Evropském výzkumném prostoru. Zároveň vyzvala členské státy, aby do roku 2030 investovaly alespoň 3 % HDP do výzkumu a vývoje.

Macron připomněl, že Francie už v dubnu zahájila podobný program s názvem Choose France for Science, avšak ten se doma setkal s kritikou – francouzští akademici požadují vyšší platy a lepší pracovní podmínky, aby mohli skutečně konkurovat americkým univerzitám.

Celá iniciativa „Choose Europe for Science“ tak nese dvojí poselství – chce posílit vědecký potenciál Evropy, ale zároveň funguje jako politický signál, že Evropská unie odmítá ideologické zásahy do vědy, které se aktuálně odehrávají ve Spojených státech.