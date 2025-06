Masakr ve Štýrském Hradci: Po střelbě ve škole je devět mrtvých, většinu tvoří děti

K tragédii došlo krátce po 10. hodině dopoledne místního času, kdy svědci ohlásili výstřely. Na místo okamžitě vyrazily bezpečnostní složky, které areál školy zabezpečily a evakuovaly přítomné osoby. Policie následně na sociálních sítích potvrdila, že několik osob bylo zastřeleno.

Starostka Štýrského Hradce Elke Kahrová v rozhovoru pro rakouskou tiskovou agenturu APA uvedla, že mezi oběťmi je sedm studentů, jeden dospělý a útočník, který se podle předběžných informací zastřelil. Rakouská policie zatím oficiálně průběh incidentu nepotvrdila a vyšetřování nadále pokračuje.

Rakouská veřejnoprávní stanice ORF informovala, že na místě zatím nebyly zveřejněny podrobnosti o přesném průběhu útoku. Mluvčí policie sdělil, že panuje „stále velmi nejasná situace“, a i když se zdá, že útočník spáchal sebevraždu, nelze zatím nic definitivně potvrdit.

Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner by měl k události vystoupit během dnešního dne. Očekává se, že poskytne další informace k případu a vysvětlí bezpečnostní opatření, která budou v reakci na tragédii přijata.

Incident přichází téměř přesně deset let po jiném útoku ve Štýrském Hradci, při kterém v roce 2015 zemřeli tři lidé a dalších 36 bylo zraněno poté, co pachatel najel automobilem do davu. Policie zatím nevyslovila žádné podezření, že by mezi oběma tragédiemi existovala jakákoliv souvislost.

Událost hluboce zasáhla rakouskou veřejnost i politickou scénu. Místní úřady i vedení školy zatím neposkytly bližší informace o obětech ani o totožnosti pachatele. V oblasti školy zůstávají policisté a vyšetřovatelé, kteří sbírají důkazy a vyslýchají svědky.

Psychologická pomoc byla okamžitě nabídnuta studentům, pedagogům i rodičům. Podle rakouských médií se jednalo o jednu z nejtragičtějších událostí svého druhu v novodobé historii země.