Eurovize odhalila dějiště příštího ročníku. Češi ho budou mít za rohem

Příští ročník celosvětově oblíbené soutěže Eurovision Song Contest, známé jako Eurovize, má stanovené místo konání. Potřetí v historii jej bude hostit rakouské hlavní město Vídeň, informoval web DW.
Rakousko získalo pořadatelství, jak je u Eurovize zvykem. Zajistil jí ho vítěz letošního ročníku, historicky sedmdesátého, jímž se stal country zpěvák JJ se svou písničkou Wasted Love.
Vídeň bude hostitelským městem finále Eurovision Song Contestu potřetí, hostila ho již v letech 1967 a 2015. Akce se bude konat ve Wiener Stadthalle, největší kryté hale v rakouské metropoli. O pořadatelství neúspěšně usiloval také Innsbruck.
První ročník Eurovize se uskutečnil v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii ESC je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko.
Česká republika se soutěže poprvé oficiálně zúčastnila v roce 2007. O českou stopu se však již v roce 1968 postaral Karel Gott, vystoupil tehdy ovšem jako zástupce následujícího pořadatele, tedy Rakouska. Nejlepším výsledkem zůstává šesté místo Mikolase Josefa v roce 2018.
