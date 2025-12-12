Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.
Martin Green, ředitel soutěže, prohlásil, že ho rozhodnutí mrzí a respektuje názory vítěze. Izraelská přítomnost v Eurovizi je stále větším zdrojem napětí, a to kvůli válce v Gaze a také kvůli kontroverzi ohledně hlasování, která se objevila během letošního ročníku.
Již pět zemí, konkrétně Island, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, oznámilo, že se příštího ročníku zúčastní nebudou, protože Izraeli byla umožněna účast. Izrael dříve označil rozhodnutí o svém setrvání v soutěži za "vítězství" nad kritiky, kteří se jej snažili umlčet a šířit nenávist.
Nemo se stal prvním nebinárním umělcem, který získal eurovizní trofej, a to díky své písni "The Code", která pojednává o cestě k uvědomění si své nebinární identity. Po vítězství se svěřili televizi BBC s obtížemi, kterým během soutěže čelili, a vyjádřili pocit, že organizátoři neposkytli účastníkům dostatečnou podporu kvůli sporům ohledně izraelské účasti v roce 2024.
Nemo tehdy řekl: "Cítil jsem se velmi osaměle. Opravdu doufám, že pro příští rok zavedou vhodná opatření." To vedlo k zavedení série nových opatření na ochranu duševní pohody umělců a zaměstnanců Eurovize.
V prohlášení zveřejněném ve čtvrtek na Instagramu Nemo uvedl, že rozhodnutí Evropské vysílací unie (EBU) i nadále umožnit Izraeli účast se neztotožňuje se základními hodnotami soutěže. Zmínili: "Pokračující účast Izraele, v době, kdy Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že dochází ke genocidě, ukazuje jasný rozpor mezi těmito ideály a rozhodnutím EBU," čímž odkazovali na zprávu vydanou v září.
"I když jsem nesmírně vděčný za komunitu kolem této soutěže a za vše, co mě tato zkušenost naučila jako člověka i umělce, dnes už necítím, že tato trofej patří na moji poličku." Nemo také sdílel video, kde umisťuje trofej do kartonové krabice a říká, že ji zašle zpět do ústředí EBU v Ženevě.
Martin Green ve svém prohlášení zaslaném BBC uvedl: "Mrzí nás, že Nemo si přeje vrátit svou trofej, kterou si zaslouženě vyhrál v roce 2024. Respektujeme silně zakořeněné názory, které Nemo vyjádřil, a vždy zůstanou ceněnou součástí rodiny Eurovize."
Bojkoty a protesty proti účasti Izraele představují největší krizi, jakou kdy Eurovize zažila. Letošní ročník soutěže zahrnoval i kontroverzi ohledně hlasování a obvinění, že izraelská vláda se snažila ovlivnit hlasování veřejnosti.
To vedlo ke změně a zpřísnění některých soutěžních pravidel. EBU následně uvedla, že "velká většina" členů se shodla na tom, že není třeba dalšího hlasování o účasti a že Eurovize 2026 může proběhnout podle plánu.
Izraelský prezident Isaac Herzog ocenil rozhodnutí umožnit zemi soutěžit a označil jej za "oceňované gesto solidarity, bratrství a spolupráce". K bojkotům Nemo trval na tom, že jejich rozhodnutí vrátit trofej není zaměřeno proti "jednotlivcům nebo umělcům", ale spíše proti tomu, co považují za využívání Eurovize k "zjemnění obrazu státu obviněného z vážného pochybení".
Dále dodal: "Když se stahují celé země, mělo by být jasné, že je něco hluboce špatně. Pokud se hodnoty, které oslavujeme na pódiu, nežijí i mimo pódium, pak i ty nejkrásnější písně ztrácejí smysl."
Válka v Gaze byla vyvolána útokem Hamásu na jižní Izrael dne 7. října 2023, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 dalších bylo vzato jako rukojmí. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, bylo od té doby při izraelských útocích v Gaze zabito přes 70 370 lidí. Příští ročník Eurovize by se měl konat ve Vídni jako slavnostní 70. výročí soutěže.
