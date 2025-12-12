Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Libor Novák

12. prosince 2025 8:28

Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU)
Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU) Foto: eurovision.tv

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.

Martin Green, ředitel soutěže, prohlásil, že ho rozhodnutí mrzí a respektuje názory vítěze. Izraelská přítomnost v Eurovizi je stále větším zdrojem napětí, a to kvůli válce v Gaze a také kvůli kontroverzi ohledně hlasování, která se objevila během letošního ročníku.

Již pět zemí, konkrétně Island, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, oznámilo, že se příštího ročníku zúčastní nebudou, protože Izraeli byla umožněna účast. Izrael dříve označil rozhodnutí o svém setrvání v soutěži za "vítězství" nad kritiky, kteří se jej snažili umlčet a šířit nenávist.

Nemo se stal prvním nebinárním umělcem, který získal eurovizní trofej, a to díky své písni "The Code", která pojednává o cestě k uvědomění si své nebinární identity. Po vítězství se svěřili televizi BBC s obtížemi, kterým během soutěže čelili, a vyjádřili pocit, že organizátoři neposkytli účastníkům dostatečnou podporu kvůli sporům ohledně izraelské účasti v roce 2024.

Nemo tehdy řekl: "Cítil jsem se velmi osaměle. Opravdu doufám, že pro příští rok zavedou vhodná opatření." To vedlo k zavedení série nových opatření na ochranu duševní pohody umělců a zaměstnanců Eurovize.

V prohlášení zveřejněném ve čtvrtek na Instagramu Nemo uvedl, že rozhodnutí Evropské vysílací unie (EBU) i nadále umožnit Izraeli účast se neztotožňuje se základními hodnotami soutěže. Zmínili: "Pokračující účast Izraele, v době, kdy Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že dochází ke genocidě, ukazuje jasný rozpor mezi těmito ideály a rozhodnutím EBU," čímž odkazovali na zprávu vydanou v září.

"I když jsem nesmírně vděčný za komunitu kolem této soutěže a za vše, co mě tato zkušenost naučila jako člověka i umělce, dnes už necítím, že tato trofej patří na moji poličku." Nemo také sdílel video, kde umisťuje trofej do kartonové krabice a říká, že ji zašle zpět do ústředí EBU v Ženevě.

Martin Green ve svém prohlášení zaslaném BBC uvedl: "Mrzí nás, že Nemo si přeje vrátit svou trofej, kterou si zaslouženě vyhrál v roce 2024. Respektujeme silně zakořeněné názory, které Nemo vyjádřil, a vždy zůstanou ceněnou součástí rodiny Eurovize."

Bojkoty a protesty proti účasti Izraele představují největší krizi, jakou kdy Eurovize zažila. Letošní ročník soutěže zahrnoval i kontroverzi ohledně hlasování a obvinění, že izraelská vláda se snažila ovlivnit hlasování veřejnosti.

To vedlo ke změně a zpřísnění některých soutěžních pravidel. EBU následně uvedla, že "velká většina" členů se shodla na tom, že není třeba dalšího hlasování o účasti a že Eurovize 2026 může proběhnout podle plánu.

Izraelský prezident Isaac Herzog ocenil rozhodnutí umožnit zemi soutěžit a označil jej za "oceňované gesto solidarity, bratrství a spolupráce". K bojkotům Nemo trval na tom, že jejich rozhodnutí vrátit trofej není zaměřeno proti "jednotlivcům nebo umělcům", ale spíše proti tomu, co považují za využívání Eurovize k "zjemnění obrazu státu obviněného z vážného pochybení".

Dále dodal: "Když se stahují celé země, mělo by být jasné, že je něco hluboce špatně. Pokud se hodnoty, které oslavujeme na pódiu, nežijí i mimo pódium, pak i ty nejkrásnější písně ztrácejí smysl."

Válka v Gaze byla vyvolána útokem Hamásu na jižní Izrael dne 7. října 2023, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 dalších bylo vzato jako rukojmí. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, bylo od té doby při izraelských útocích v Gaze zabito přes 70 370 lidí. Příští ročník Eurovize by se měl konat ve Vídni jako slavnostní 70. výročí soutěže.

včera

Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu

Související

Eurovision Song Contest (foto: Andres Putting (EBU))

Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Island se stal pátou zemí, která oznámila, že se nezúčastní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2026. K Islandu se již dříve připojily Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, které se rozhodly odstoupit poté, co byla minulý týden oficiálně potvrzena účast Izraele v soutěži. Stefan Eiriksson, generální ředitel islandské národní televize RÚV, uvedl, že v současné situaci „není se soutěží spojován žádný mír ani radost“. Z tohoto důvodu se rozhodli z akce stáhnout.

Více souvisejících

eurovize Izrael

