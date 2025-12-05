Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat

Irsko, Španělsko, Slovinsko a Nizozemsko se rozhodly bojkotovat příští ročník největší nesportovní události na světě, písňové soutěže Eurovize, který se má konat v roce 2026. Tento krok přichází v reakci na to, že Izraeli byla povolena účast v soutěži, ačkoliv řada vysílatelů požadovala jeho vyloučení kvůli pokračující válce v Gaze.
Na valné hromadě Evropské vysílací unie (EBU), která soutěž organizuje, se ve čtvrtek nekonalo žádné hlasování o účasti Izraele. Místo toho členové EBU hlasovali pouze o zavedení nových pravidel, jejichž cílem je zabránit vládám a třetím stranám v neúměrném propagování písní s cílem ovlivnit hlasující.
EBU ve svém prohlášení uvedla, že „velká většina členů se shodla, že není potřeba dalšího hlasování o účasti“ a že soutěž bude pokračovat podle plánu s dodatečnými pojistkami.
Irský vysílatel RTÉ oznámil, že se soutěže v roce 2026 nezúčastní a ani ji nebude vysílat. „RTÉ cítí, že účast Irska zůstává v rozporu se svědomím vzhledem k otřesným ztrátám na životech v Gaze a humanitární krizi, která nadále ohrožuje životy mnoha civilistů,“ uvedl ve svém prohlášení.
Také španělská televize RTVE se rozhodla nepřenášet soutěž ani semifinále ve Vídni a označila proces rozhodování EBU za „nedostatečný“ a „budící nedůvěru“. Španělský ministr kultury Ernest Urtasun bojkot podpořil a prohlásil, že „nelze Izrael ospravedlňovat s ohledem na genocidu v Gaze.“ Ministr zdůraznil, že kultura by měla stát na straně míru a spravedlnosti.
K bojkotu se připojil i nizozemský vysílatel Avrotros a slovinská televize RTVSLO, která byla první, jež hrozila bojkotem již v létě. Slovinský vysílatel uvedl, že účast by byla „v rozporu s jeho hodnotami míru, rovnosti a úcty“.
EBU se pokusila usmířit kritiky Izraele navrhovanými změnami pravidel, které měly řešit obavy ohledně nepřiměřené propagace. Například loni Izrael zvítězil ve veřejném hlasování, ačkoliv celkově skončil druhý po započítání hlasů poroty. Nicméně, tyto změny byly shledány jako nedostatečné. Šedesát pět procent delegátů hlasovalo pro změny a proti další diskusi o účasti Izraele.
Země jako Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a Island uvedly, že budou soutěž nadále podporovat, ačkoliv Islandská RÚV má o své pozici jednat. Německá televize SWR i hostitelská ORF Rakouska potvrdily účast a podpořily rozhodnutí EBU s argumentem, že soutěž je organizována vysílateli, nikoli vládami.
Izraelský prezident Isaac Herzog rozhodnutí uvítal a vyjádřil naději, že soutěž zůstane platformou pro kulturu, přátelství mezi národy a přeshraniční porozumění. Eurovize 2026, 70. ročník největší hudební události, se bude konat ve Vídni.
Král Karel III. výslovně odsoudil "ruskou agresi" během státní návštěvy německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Panovník slíbil, že obě země jsou připraveny "posílit Evropu" proti hrozbě další ruské agrese a že obě národy "stojí" při Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák