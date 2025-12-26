Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil

Exprezident Miloš Zeman i letos přednesl vánoční poselství, ačkoliv od roku 2023 nevykonává žádnou politickou funkci. Bývalý vrcholný politik v televizním vystoupení na CNN Prima News kritizoval bývalého premiéra Petra Fialu či některé členy jeho kabinetu. Překvapil tím, že v jedné věci ocenil svého nástupce Petra Pavla.
Zeman v poselství bilancoval, proč letošní sněmovní volby přinesly změnu ve Strakově akademii, respektive konec vlády předchozího premiéra Petra Fialy (ODS). Koalici občanských demokratů, lidovců, TOP 09 a STAN vyčetl drahou elektřinu, nedostupnost bydlení či rozpočtové deficity.
Podle exprezidenta je důležité, aby se našel společný jmenovatel neúspěchu Fialova kabinetu. "Podle mého názoru jím je amatérismus. Nedostatek kompetencí, jak teoretických, tak i praktických, při vykonávání funkce většiny členů této vlády," konstatoval.
Konkrétně jmenoval například exministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). "Druhý příklad je ministr financí (Zbyněk Stanjura / ODS), který neměl ekonomické vzdělání. To byl světový unikát. Nebudu pokračovat dál a budu pouze přát nastupující vládě, aby nebyla amatérská, ale byla profesionální," podotkl Zeman
Svému nástupci pak vyčetl zásahy do programu vlády nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO). "To je dílem vládní koalice a předkládá jej Poslanecké sněmovně při hlasování o důvěře vládě," vysvětlil divákům.
Pavla naopak ocenil za to, že si stojí za svým v případě poslance Filipa Turka, kterého nechce jmenovat ministrem životního prostředí. Turek byl původně kandidátem na post šéfa diplomacie, jímž se nakonec stal předseda Motoristů Petr Macinka, který je momentálně pověřen i řízením resortu životního prostředí.
"Patřil jsem mezi ty, kteří hájili právo prezidenta jmenovat, či odmítnout jakéhokoliv člena vlády. Vycházel jsem ze znění Ústavy, která říká, že prezident jmenuje člena vlády na návrh premiéra. Slovo návrh je v češtině jednoznačné. Návrh totiž můžete přijmout či odmítnout," prohlásil bývalý prezident.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
Na Nový rok se očekává projev úřadujícího prezidenta Petra Pavla. Podle dostupných informací naopak nebude mít televizní projev nově jmenovaný premiér. Babiš chce s proslovem vyrukovat ve čtvrtek 1. ledna na sociálních sítích.
