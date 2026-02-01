Macinkovy zprávy Hradu nejsou normální, prezident může odmítnout jmenovat ministra, zastal se Zeman Pavla

Bývalý prezident Miloš Zeman se v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS vyjádřil k aktuálnímu napětí mezi Hradem a stranou Motoristé. Ve sporu o nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí se částečně zastal svého nástupce Petra Pavla, když potvrdil, že hlava státu má podle Ústavy právo jakéhokoli kandidáta odmítnout. Zeman tento postoj odvozuje z formulace, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra, přičemž samotné slovo návrh podle něj implikuje možnost jej nepřijmout. Dodal, že by byl pokrytcem, kdyby Pavla za tento postup kritizoval, neboť on sám během svého mandátu postupoval stejně.
Navzdory uznání ústavního práva však Zeman nešetřil kritikou konkrétních kroků současného prezidenta. Uvedl, že on sám by Filipa Turka do funkce jmenoval, protože jeho působení v Evropském parlamentu považuje za dostatečnou zkušenost pro danou agendu.
Naopak Pavlovo tvrzení, že ho ministr zahraničí Petr Macinka prostřednictvím textových zpráv vydíral, označil Zeman za profesionální chybu a neznalost trestního zákoníku. Podle něj definice vydírání v tomto případě naplněna nebyla a prezidentovi doporučil, aby si příslušné právní normy lépe nastudoval.
K samotným textovým zprávám, které Hrad zveřejnil, se bývalý prezident vyjádřil s despektem. Ačkoliv odmítl termín vydírání, styl Macinkovy komunikace nepovažuje za normální a v politice obvyklý. S nadsázkou poznamenal, že on sám podobné zprávy nikdy nedostával, což přisoudil i faktu, že v době jeho aktivního působení nebyly SMS zprávy tak frekventovaným komunikačním nástrojem. Zeman také poodhalil, že se s Turkem a Macinkou sešel v sobotu v Lánech, kde s ním politici konzultovali své názory, konkrétní obsah soukromého rozhovoru však odmítl zveřejnit.
Miloš Zeman rovněž kritizoval prezidentovu politickou neobratnost při plánování schůzky s ústavními činiteli. Za chybu označil stanovení termínu na den, kdy vláda projednávala státní rozpočet a ministři nemohli komunikovat. Následné zrušení schůzky ze strany Hradu v momentě, kdy už byli zástupci vlády na cestě, označil za „klukovský a zlobivý styl“. Podle Zemana právě toto selhání v komunikaci zablokovalo možnost věci včas vyjasnit a přispělo k prohloubení současné krize.
V souvislosti s možnou kompetenční žalobou vyjádřil Zeman pochybnosti o nestrannosti Ústavního soudu. Naznačil, že soudci mohou pociťovat vděčnost vůči Petru Pavlovi, který většinu z nich do funkcí nominoval. Podle bývalého prezidenta existuje důvod k obavám, že by tato vděčnost mohla ovlivnit rozhodování alespoň části ústavních soudců v případě, že by se k nim spor o jmenování ministra dostal. Celou situaci uzavřel s tím, že necitlivé chování lze v tomto konfliktu sledovat na obou stranách.
Živě „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstruje až 90 tisíc lidí
Izraelská armáda během brífinku pro tamní novináře připustila, že během války v Gaze zahynulo přibližně 70 000 Palestinců. Podle zpráv místních médií vojenští představitelé nyní považují údaje poskytované palestinským ministerstvem zdravotnictví v enklávě za v zásadě přesné. Toto uznání přichází po dlouhém období, kdy Izrael oficiální počty obětí zpochybňoval.
