Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman se domnívá, že chybu udělali oba hlavní aktéři aktuálního sporu mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Petr Pavel se podle předchůdce v úřadu dopustil dokonce hned několika chyb. Zeman se tak vyjádřil v rozhovoru pro deník Blesk.
Zeman se už dříve ke sporu krátce vyjádřil na sociální síti. "Trestní zákoník jednoznačně definuje trestný čin vydírání jako vyhrožování násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy. Známý právník Tomáš Sokol tvrdí, že z tohoto důvodu Macinkův materiál určený poradci prezidenta není trestným činem vydírání. A já tento názor sdílím," napsal na facebooku.
V rozhovoru pro Blesk pak zmínil, že když jako prezident organizoval schůzky ústavních činitelů, nejdříve si zjistil, kdy budou mít ostatní politici čas. Pavel podle něj udělal amatérskou chybu. "Místo aby počkal, až vláda skončí, tak tuto schůzku zrušil. Je mi líto, ale nebylo to profesionální," konstatoval. Zrušená schůzka ústavních činitelů v pondělí předcházela dalším dramatickým událostem.
Zeman dále připomněl názor některých právníků, že Macinkovy zprávy pro poradce prezidenta nelze vnímat jako vydírání. "Takže byla to další amatérská chyba. Někdy je dobré přečíst si trestní zákoník," poznamenal.
Chybu podle exprezidenta udělal i nynější ministr zahraničí. "Řekl bych, že posílat soukromý vzkaz svému úhlavnímu nepříteli není příliš taktické," nechal se slyšet. "Je základní chyba dopisovat si se svým úhlavním nepřítelem," zdůraznil.
Pavel v úterý uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování Turka. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům.
Policie v úterý informovala, že podnět od prezidentské kanceláře obdržela a hodlá vyhodnotit trestně-právní relevanci textových zpráv. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkretní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů," sdělili strážci zákona.
Zdroj: Jan Hrabě