Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní

Napjatou situaci mezi prezidentem a šéfem diplomacii se rozhodl okomentovat i Miloš Zeman, předchůdce Petra Pavla na Pražském hradě. Exprezident vyjádřil názor, že esemesky ministra Petra Macinky nejsou vydíráním. Zásadní však bude stanovisko policistů.
Zeman byl prezidentem do března 2023, kdy jej nahradil právě Pavel, jenž jasně zvítězil v druhém kole prezidentské volby nad současným premiérem Andrejem Babišem.
"Trestní zákoník jednoznačně definuje trestný čin vydírání jako vyhrožování násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy. Známý právník Tomáš Sokol tvrdí, že z tohoto důvodu Macinkův materiál určený poradci prezidenta není trestným činem vydírání. A já tento názor sdílím," napsal Zeman na facebooku.
Pavel v úterý uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování Turka. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům.
Policie v úterý informovala, že podnět od prezidentské kanceláře obdržela a hodlá vyhodnotit trestně-právní relevanci textových zpráv. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkretní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů," sdělili strážci zákona.
Související
Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil
Zeman promluví k lidem ještě před Pavlem. S Babišem se televize nedohodly
Miloš Zeman , Petr Pavel , Petr Macinka
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní
před 1 hodinou
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
před 2 hodinami
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
před 2 hodinami
Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko
před 3 hodinami
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
před 4 hodinami
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
před 5 hodinami
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
před 6 hodinami
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
před 6 hodinami
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
před 6 hodinami
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
před 7 hodinami
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
před 8 hodinami
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
před 8 hodinami
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
před 9 hodinami
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
před 9 hodinami
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
před 10 hodinami
Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video
před 11 hodinami
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky
před 12 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu
včera
Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků
včera
Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem
Vypadá to, že český rychlobruslař Metoděj Jílek nemá dost. V sobotu v německém Inzellu, kde se konal finálový podnik Světového poháru na dlouhých tratích, nejprve zajel osobní rekord na trati, který mu sice stačil „jen“ na druhé místo na trati dlouhé 5000 metrů, v rámci které nakonec připsal triumf v celkové klasifikaci Světového poháru. O víkendu to ale v podání tohoto mladého českého nezmara nebylo ještě všechno. V neděli totiž poprvé ve své kariéře zvítězil v závodě s hromadným startem.
Zdroj: David Holub