Pohonné hmoty jsou nejlevnější za čtyři roky. A může být ještě lépe

Benzín je v Česku momentálně nejlevnější za více než čtyři roky. Za poslední dny zlevnil o desítky haléřů, což platí i pro naftu. Podle odborníků je přitom možné, že pohonné hmoty budou dále zlevňovat i v roce 2026.
Natural 95 zlevnil od minulého týdne o 41 haléřů na 33,35 Kč za litr, což je nejnižší cena od července 2021. Podobně, konkrétně o 40 haléřů, klesla i cena nafty na 32,62 Kč za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.
Podle ekonoma Lukáše Kovandy se v příštím týdnu očekává další zlevnění pohonných hmot od 25 do 35 haléřů za litr. Důvodem je přebytek ropy na světovém trhu, který tlačí dolů její cenu i ceny pohonných hmot. Tento stav má přetrvávat i v příštím roce.
Produkce ropy má totiž v následujícím roce převýšit podle prognóz poptávku o 3,8 milionu barelů denně. Cena ropy Brent již letos poklesla přibližně o dvacet procent, barel teď stojí 62 dolarů. Důvodem je navyšování těžby ze strany ropných producentů zastoupených v kartelu OPEC.
"Do poloviny příštího roku cena ropy Brent trvaleji klesne pod 60 dolarů za barel, předpovídá jeden z největších světových obchodníků s komoditami, společnost Trafigura. Vzhledem k tomu, že česká koruna by nadále měla zůstat na poměrně silné úrovni vůči americkému dolaru, v němž se ropa obchoduje, přetrvají citelné tlaky na další pokles cen pohonných hmot v ČR také v příštím roce, alespoň v jeho první polovině," uvedl Kovanda.
Ještě výraznější zlevnění by přineslo případné ukončení bojů na Ukrajině, upozornil ekonom. "Nafta v Česku by se v takovém případě mohla v polovině roku 2026 prodávat za cenu kolem 30 Kč/l, neboť ukončení bojů na Ukrajině by pravděpodobně dále zlevnilo ropu a zpevnilo korunu," dodal odborník.
Zdroj: Libor Novák