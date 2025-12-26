Vražda na Štědrý den. Muž ve Vratimově připravil o život známého

Ani Štědrý den se v Česku neobešel bez násilného trestného činu. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje se od středy zabývají vraždou ve Vratimově. Muž, který si již vyslechl obvinění, tam měl připravit o život známého.
Pro policii začal případ ve středu dopoledne, kdy přijala oznámení od muže, který sdělil, že měl usmrtit svého známého. Poté zavěsil. Strážci zákona vyrazili do Vratimova u Ostravy, kde v jednom z domů za pomoci donucovacích prostředků zadrželi muže. Při prohlídce nemovitosti pak našli osobu bez známek života, která zjevně zemřela násilnou smrtí.
Věc si převzali kriminalisté, kteří se ihned začali zabývat okolnostmi případu. Na místo činu dorazili také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz, aby zajistili stopy, které následně budou vyhodnocovat. Soudní pitva již nicméně potvrdila, že oběť zemřela násilnou smrtí.
Kriminalisté na případu nadále pracují, proběhl i výslech podezřelého šestapadesátiletého muže, který byl následně obviněn z vraždy. "Samotným prověřováním bylo zjištěno, že obviněný muž svou oběť znal. Nejednalo se však o rodinného příslušníka. Motivem měly být osobní vztahy," uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Policisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, jemuž v pátek vyhověl soud. Dotyčný byl následně eskortován do věznice.
