Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině

Lucie Podzimková

26. prosince 2025 15:02

Juraj Blanár
Juraj Blanár Foto: Facebook Juraj Blanár

Slovenské úřady se poprvé vyjádřily k poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou, kterou zasáhli Rusové při útoku na přístav v ukrajinské Oděse. Žádný diplomatický protest zatím do Moskvy nemíří. Bratislava pouze potvrdila, že se na plavidle nikomu nic nestalo. 

Slovenské ministerstvo zahraničí podle Pravdy uvedlo, že v okamžiku útoku se na lodi nikdo nenacházel. Plavidlo podle úřadu obsluhovali výhradně ukrajinští státní příslušníci. Říční loď Majestic stála v přístavu a nebyla schopná plavby, protože utrpěla poškození již při předchozích ruských úderech proti oděsskému přístavu. 

Bratislava zdůraznila, že situaci nadále sleduje ve spolupráci s velvyslanectvím v Kyjevě a je připravena poskytnout pomoc slovenským fyzickým i právnickým osobám, které o to v souvislosti s incidentem požádají. 

Ruská armáda v posledních dnech zintenzivnila útoky na Oděsu, přístavní město na pobřeží Černého moře. Moskva se tak snaží ochromit ukrajinskou námořní dopravu. K zatím poslednímu útoku došlo v noci ze čtvrtka na pátek.

Podle ukrajinského vicepremiéra došlo k zasažení a poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou. Oleksij Kuleba to uvedl na sociální síti Telegram, kde dále informoval, že poškozena byla i loď s vlajkou Palau, ostrovní země v Oceánii. Útok také způsobil požár v přístavu a výpadky dodávek elektrické energie. 

"Nepřítel pokračuje ve svých pokusech zničit logistiku ukrajinských námořních přístavů a podkopat ekonomiku a potravinovou bezpečnost," konstatoval Kuleba. 

Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.

před 5 hodinami

Rusové při útoku na Oděsu poškodili loď pod vlajkou Slovenska

Andrej Babiš Komentář

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

Slovensko Juraj Blanár válka na Ukrajině Ruská armáda Ukrajina

