Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině

Slovenské úřady se poprvé vyjádřily k poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou, kterou zasáhli Rusové při útoku na přístav v ukrajinské Oděse. Žádný diplomatický protest zatím do Moskvy nemíří. Bratislava pouze potvrdila, že se na plavidle nikomu nic nestalo.
Slovenské ministerstvo zahraničí podle Pravdy uvedlo, že v okamžiku útoku se na lodi nikdo nenacházel. Plavidlo podle úřadu obsluhovali výhradně ukrajinští státní příslušníci. Říční loď Majestic stála v přístavu a nebyla schopná plavby, protože utrpěla poškození již při předchozích ruských úderech proti oděsskému přístavu.
Bratislava zdůraznila, že situaci nadále sleduje ve spolupráci s velvyslanectvím v Kyjevě a je připravena poskytnout pomoc slovenským fyzickým i právnickým osobám, které o to v souvislosti s incidentem požádají.
Ruská armáda v posledních dnech zintenzivnila útoky na Oděsu, přístavní město na pobřeží Černého moře. Moskva se tak snaží ochromit ukrajinskou námořní dopravu. K zatím poslednímu útoku došlo v noci ze čtvrtka na pátek.
Podle ukrajinského vicepremiéra došlo k zasažení a poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou. Oleksij Kuleba to uvedl na sociální síti Telegram, kde dále informoval, že poškozena byla i loď s vlajkou Palau, ostrovní země v Oceánii. Útok také způsobil požár v přístavu a výpadky dodávek elektrické energie.
"Nepřítel pokračuje ve svých pokusech zničit logistiku ukrajinských námořních přístavů a podkopat ekonomiku a potravinovou bezpečnost," konstatoval Kuleba.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Slovensko , Juraj Blanár , válka na Ukrajině , Ruská armáda , Ukrajina
