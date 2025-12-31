Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. prosince 2025 19:16

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče
Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

Například Pražská integrovaná doprava (PID) informovala, že sněžení komplikuje dopravu ve středních Čechách. "Autobusy mohou nabírat zpoždění, některé úseky nebo zastávky nemusí být vlivem nesjízdných silnic obslouženy," upozornil dopravce na sociální síti X. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zároveň už ve 14 hodin uzavřelo silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova pro nákladní vozidla s hmotností nad tři a půl tuny. Silničáři zdůraznili, že omezení provozu potrvá do čtvrtečního dopoledne. Řidiče nákladních vozidel vyzvali policisté, aby využili hraniční přechod Hrádek nad Nisou. 

Podle meteorologů již brzy odpoledne sněžilo na většině území Čech. Přechodně se jednalo o intenzivní sněhové srážky. "Zesiluje i vítr a lokálně se začnou tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje," varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Meteorologové dnes aktualizovali platné varování, které bude platit až do 22. hodiny v pátek večer. Konkrétně upravili územní platnost výstrahy před silným větrem zejména na Českomoravské vrchovině, přidali varování před novým sněhem v Orlických horách a změnili územní a časovou platnost výstrahy před sněhovými jazyky na severovýchodě a východě ČR.

Platí, že do čtvrtečního rána napadne na severozápadě, severu a severovýchodě Čech, v Karlovarském kraji a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 10 centimetrů nového sněhu. Na horách to může být až 15 centimetrů. Většina srážek spadne dnes odpoledne a večer. 

před 3 hodinami

Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách

Související

Více souvisejících

Počasí Zima ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění

Rok 2025 převrátil českou politiku vzhůru nohama. Říjnové volby vrátily k moci Andreje Babiše a spolu s ním vznikla křehká koalice ANO, SPD a Motoristů, v níž reálný vliv drží Filip Turek. Vznik vlády provázejí spory s prezidentem Petrem Pavlem i vážné pochyby o kompetenci a etice aktérů. Dosavadní pětikoalice mezitím zaplatila za vlastní komunikační chaos a aféry. Rok 2026 proto spíš, než stabilitu slibuje turbulence a vleklé vnitřní konflikty.

před 4 hodinami

Vladimir Putin

Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina

Rusové se nadále snaží svět přesvědčit, že opravdu došlo k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Silvestrovské oslavy, ilustrační fotografie.

Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

včera

Ilustrační fotografie.

Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz

Tři desítky zdravotníků nad rámec běžného provozu nasadí záchranná služba v hlavním městě po dobu silvestrovských oslav – tradičně nejvytíženějšího dne roku. V ulicích bude vyšší počet posádek i speciální techniky. Nepřehlédnutelný modul Golem bude umístěn stejně jako loni na Staroměstském náměstí.

včera

včera

Vlaky

Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit

Oslava příchodu nového roku znamená tradiční menší zájem o cestování. Provoz na železnici se proto utlumí už ve večerních hodinách. Sváteční klid na železnici se však během Nového roku rychle změní a odpoledne se již očekává ve vlacích rušno. České dráhy jsou připraveny posílit vlaky na nejvíce vytížených dálkových linkách a doporučují zákazníkům rezervaci míst. 

včera

včera

včera

včera

Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin

Kreml nadále rozvíjí tvrzení o ukrajinském dronovém útoku na prezidentovu rezidenci v Novgorodské oblasti. Rusové teď nechtějí informovat o tom, kde se prezident Vladimir Putin nachází. Kyjev již dříve obvinění ze strany Moskvy odmítl. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy