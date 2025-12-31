Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi.
Například Pražská integrovaná doprava (PID) informovala, že sněžení komplikuje dopravu ve středních Čechách. "Autobusy mohou nabírat zpoždění, některé úseky nebo zastávky nemusí být vlivem nesjízdných silnic obslouženy," upozornil dopravce na sociální síti X.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zároveň už ve 14 hodin uzavřelo silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova pro nákladní vozidla s hmotností nad tři a půl tuny. Silničáři zdůraznili, že omezení provozu potrvá do čtvrtečního dopoledne. Řidiče nákladních vozidel vyzvali policisté, aby využili hraniční přechod Hrádek nad Nisou.
Podle meteorologů již brzy odpoledne sněžilo na většině území Čech. Přechodně se jednalo o intenzivní sněhové srážky. "Zesiluje i vítr a lokálně se začnou tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje," varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Meteorologové dnes aktualizovali platné varování, které bude platit až do 22. hodiny v pátek večer. Konkrétně upravili územní platnost výstrahy před silným větrem zejména na Českomoravské vrchovině, přidali varování před novým sněhem v Orlických horách a změnili územní a časovou platnost výstrahy před sněhovými jazyky na severovýchodě a východě ČR.
Platí, že do čtvrtečního rána napadne na severozápadě, severu a severovýchodě Čech, v Karlovarském kraji a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 10 centimetrů nového sněhu. Na horách to může být až 15 centimetrů. Většina srážek spadne dnes odpoledne a večer.
