Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal

Lucie Podzimková

31. srpna 2025 17:11

Taylor Swift v uplynulých dnech upoutala pozornost zásnubami s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem. Pokročil však zároveň i případ loňských zrušených koncertů ve Vídni. Soud v úterý odsoudil šestnáctiletého mladíka, který se podle vyšetřovatelů podílel na plánování zmařeného bombového útoku. 

Prokuratura syrského občana Muhammada A. byl v červnu obžalován z podpory teroristické organizace a přípravy závažného násilného činu. Když ke zrušení koncertů došlo, bylo mu pouhých 14 let. Mladík se přiznal a byl odsouzen k podmínečnému trestu v délce jeden a půl roku.

Podle vyšetřovatelů se Muhammad A. zradikalizoval na internetu, kde přišel do styku se členy teroristické skupiny Islámský stát. Soud dospěl k závěru, že mladík pomohl potenciálnímu útočníkovi přeložit z arabštiny instrukce k výrobě bomby. 

Taylor Swift měla ve Vídni loni v létě odehrát tři koncerty a podle firmy Barracuda Music byly všechny zrušeny. "Vzhledem k potvrzení vládních představitelů o plánovaném teroristickém útoku na stadionu Ernsta Happela nemáme jinou možnost než v zájmu bezpečnosti všech zrušit tři plánované koncerty," uvedla společnost, která byla promotérem koncertů.

Šéf vídeňské policie Gerhard Pürstl před rokem připomněl, že se očekávalo, že koncerty navštíví 65 tisíc lidí denně a 22 tisíc fanoušků mimo místo konání. Případný teroristický útok by tak mohl být mimořádně brutální a zabít stovky lidí.

Americká popová zpěvačka v tomto týdnu upoutala pozornost především zásnubami s úspěšným hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem, několikanásobným vítězem Super Bowlu.

