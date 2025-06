Thunbergová je divná, prohlásil Trump. Aktivistka mu úder vrátila

„Upřímně si myslím, že svět potřebuje mnohem víc rozzlobených mladých žen,“ prohlásila Thunberg po příletu do Paříže, kam dorazila poté, co ji Izrael deportoval. „Zvlášť teď, s tím, co se ve světě děje. Právě to nám nejvíc chybí.“

Thunbergová byla v pondělí zadržena izraelskými úřady poté, co se pokusila doplout do Gazy v rámci mise organizované koalicí Freedom Flotilla, která chtěla dodat humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu sužovanému válkou mezi Izraelem a Hamasem. Mezi účastníky mise byla i levicová europoslankyně Rima Hassan.

Americký prezident Donald Trump kritizoval Thunbergovou kvůli účasti na této akci a označil ji za „divnou“ a „naštvanou“, přičemž doporučil, aby navštěvovala kurzy zvládání hněvu.

Thunberg po příletu na letiště Charlese de Gaulla obvinila Izrael z „nelegálního činu“, když loď zadržel v mezinárodních vodách, a zároveň ostře kritizovala mlčení vlád EU. „Tím, že posílají Izraeli vojenskou pomoc, se podílejí na zabíjení Palestinců,“ uvedla.

Také vyjádřila obavy o bezpečnost ostatních členů posádky, kteří zůstali v izraelské vazbě. „Z různých zpráv vyplývá, že jim to Izrael rozhodně neusnadní,“ dodala.

Izraelské úřady ironicky označily plavidlo Thunbergové za „jachtu pro selfie“ a zahájily deportaci všech pasažérů.

Greta Thunbergová a Donald Trump spolu nejsou v konfliktu poprvé. Už v roce 2019 Trump ironicky reagoval na její emotivní projev na summitu OSN slovy, že působí jako „velmi šťastná mladá dívka“. Později téhož roku, poté co byla Thunbergová zvolena osobností roku časopisu Time, ji znovu napadl a doporučil jí pracovat na „problemech se zvládáním hněvu“.

Thunberg na své kritiky nyní reaguje s ještě větší razancí – a v očích svých podporovatelů se dál profiluje jako hlas neústupné mladé generace.