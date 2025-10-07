Thunbergová se hádá s Trumpem. Poslala ho, aby se nechal vyšetřit

Švédská aktivistka Greta Thunbergová reagovala na poznámku Donalda Trumpa o jejích problémech se zvládáním hněvu a naznačila, že by to mohl být spíše americký prezident, kdo potřebuje pomoc s krocením svého temperamentu.
„Slyším, že Donald Trump opět vyjádřil své lichotivé názory na mou povahu, a oceňuji jeho zájem o mé duševní zdraví,“ uvedla dvaadvacetiletá aktivistka v úterním příspěvku na Instagramu.
Thunbergová, která se proslavila iniciováním klimatických stávek „Pátky pro budoucnost“ v roce 2018, vtipně navázala na Trumpovu kritiku. „Laskavě bych přijala jakákoli doporučení, která byste mohl mít pro řešení těchto takzvaných ‚problémů se zvládáním hněvu‘, jelikož – soudě podle vaší působivé historie – jimi zřejmě trpíte i vy,“ dodala s jasným odkazem na četné kontroverze provázející prezidenta.
Donald Trump nazval Thunbergová „vztekající se potížistkou“ poté, co byla zadržena a následně vyhoštěna Izraelem. K incidentu došlo, když se Globální flotila Sumud, čítající 42 lodí a jejíž součástí byla i aktivistka, pokusila doručit humanitární pomoc do Gazy. Izraelské síly však plavidla zadržely.
„Je to jen potížistka... Teď už se nezajímá o životní prostředí. Má problém se zvládáním hněvu. Myslím, že by měla navštívit lékaře,“ řekl Trump novinářům. „Viděli jste ji někdy? Je to mladá osoba. Je tak rozzlobená, tak šílená.“ Thunberg po vyhoštění z Izraele, kde izraelské ministerstvo zahraničí oznámilo vyhoštění celkem 171 aktivistů z flotily, dorazila v pondělí do Řecka.
Nejedná se o první střet mezi americkým prezidentem a klimatickou aktivistkou. Při předchozí roztržce v červnu nazval Trump Thunbergou „divnou“ a „vzteklou“ kvůli její první misi s cílem doručit pomoc do Gazy. Aktivistka tehdy reagovala slovy, že svět potřebuje „více rozzlobených žen“. Během Trumpova prvního funkčního období ji dokonce zesměšnil. Po jejím projevu o naléhavosti klimatických opatření v OSN šestnáctiletou Thunberg sarkasticky popsal jako „velmi šťastnou mladou dívku“.
Thunbergová svůj aktivismus rozšířila z problematiky klimatu i na podporu humanitárního úsilí v Gaze. Po vyhoštění z Izraele byla spolu s přibližně 160 dalšími aktivisty z flotily v pondělí v Řecku přivítána s jásotem.
